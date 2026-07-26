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Neymar revine cu o dublă la primul meci după Cupa Mondială, dar Santos remizează. Aluzie la poker

Atacantul brazilian Neymar a marcat de două ori duminică, la revenirea în echipa lui Santos, la primul său meci după eliminarea selecționatei Braziliei de la Cupa Mondială, însă formația a încheiat doar cu o remiză. Fotbalistul a făcut și aluzie la criticile primite după participarea la un turneu de poker.
Neymar revine cu o dublă la primul meci după Cupa Mondială, dar Santos remizează. Aluzie la poker
sursă foto: Santos FC
Petre Apostol
26 iul. 2026, 10:22, Sport
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Neymar a deschis scorul în minutul 36, după o combinație cu Alvaro Barreal, însă Chapecoense a întors rezultatul în partea secundă, prin golul lui Marcinho (51) și autogolul lui João Ananias (62). Santos a evitat înfrângerea în minutul 89, când Neymar a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 2-2.

La primul gol, fostul căpitan al naționalei Braziliei a avut o celebrare care a atras atenția. După grimasa devenită caracteristică, atacantul a mimat împărțirea cărților de joc, într-o aluzie la poker, apoi a folosit steagul de la colțul terenului pe post de crosă de golf.

Gesturile au fost interpretate ca un răspuns la criticile primite în ultimele zile, după participarea sa la un turneu de poker în timpul unei perioade libere acordate de club.

Atacantul, în vârstă de 34 de ani, a ajuns astfel la 459 de goluri marcate în carieră. Contractul său cu Santos este valabil până în decembrie 2026, iar în ultimele săptămâni au existat speculații privind o posibilă retragere după Cupa Mondială.

Santos ocupă locul 14 în clasament, cu 22 de puncte, la un singur punct deasupra zonei retrogradării. Echipa nu va putea conta însă pe Neymar în etapa următoare, după ce acesta a primit un cartonaș galben în urma unui conflict cu un adversar, sancțiune care atrage suspendarea pentru următorul meci din campionat.

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