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Ancelotti confirmă revenirea lui Neymar în echipa Brazilei pentru ultimul meci din grupe la Cupa Mondială: Este pregătit să joace

Selecționerul naționalei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, a confirmat că atacantul Neymar este apt de joc și ar putea reveni pe teren la meciul cu Scoția, programat joi, în ultima etapă a grupelor de la Cupa Mondială 2026.
Ancelotti confirmă revenirea lui Neymar în echipa Brazilei pentru ultimul meci din grupe la Cupa Mondială: Este pregătit să joace
sursă foto: Pedro Paulo Diaz/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
24 iun. 2026, 08:20, Sport
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„S-a antrenat foarte bine, este în formă și este pregătit să joace. Este un fotbalist de mare calitate”, a declarat miercuri tehnicianul italian cu privire la Neymar în conferința de presă premergătoare partidei de la Miami.

Întrebat cât timp ar putea evolua Neymar, Ancelotti a precizat că atacantul este capabil să joace „o repriză sau întregul meci”, subliniind că brazilianul a muncit foarte mult pentru a reveni la parametri optimi.

Fostul antrenor al lui Real Madrid a evidențiat și atitudinea lui Neymar.

„Are o atitudine foarte bună, un spirit excelent. Este un jucător de echipă. Vrem să-l folosim cât mai curând posibil. Aduce experiență și calitate”, a mai spus Ancelotti.

Brazilia va aborda partida cu Scoția în același sistem tactic utilizat la debutul turneului, în ciuda absenței lui Raphinha.

„Vom folosi aceeași tactică, cu obiectivul de a controla mingea și de a avea posesia”, a explicat selecționerul.

Ancelotti a avertizat că Scoția va fi un adversar dificil, descriind selecționata britanică drept o echipă „bine organizată”, care se bazează pe jocul direct și centrările în careu.

Tehnicianul italian a apreciat, de asemenea, potențialul ofensiv al lui Vinicius Junior.

„Poate decide soarta unui meci, la fel ca Messi, Haaland și Mbappe. Trebuie să profităm de calitățile sale, însă avem și alți jucători foarte valoroși în lot”, a afirmat Ancelotti.

Referitor la atacantul Endrick, selecționerul Braziliei a declarat că acesta „are calitățile necesare pentru a juca în orice moment”, fără a preciza dacă va fi titular împotriva Scoției.

Ancelotti a mai spus că nu ia în calcul menajarea jucătorilor avertizați, precum Casemiro și Douglas Santos.

„Suntem concentrați exclusiv asupra meciului nostru. Vrem să continuăm să ne îmbunătățim după debutul la turneu”, a concluzionat selecționerul Braziliei.

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