Amalia Covaliu se oprește în turul secund pe tabloul principal la Campionatele Mondiale de Scrimă

În vârstă de 18 ani, Amalia Covaliu a fost singura reprezentantă a României calificată direct pe tabloul principal, după ce a câștigat toate meciurile disputate în grupa preliminară.

Pe tabloul principal de 64 de sportive, românca a trecut în primul tur de uzbeka Gulistan Perdebaeva, cu scorul de 15-10.

Însă, a fost învinsă în turul următor de rusoaica Alina Mikhailova, una dintre pretendentele la medalii, scor 8-15.

În proba feminină de sabie au fost înscrise 135 de sportive.

Rezultatul confirmă ascensiunea uneia dintre cele mai promițătoare sportive ale scrimei românești. În luna iunie, Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună tânără sportivă din Europa în 2025, după ce a câștigat Premiul „Piotr Nurowski”, acordat de Comitetele Olimpice Europene (EOC), devenind prima scrimeră română recompensată cu această distincție.

Printre cele mai importante performanțe ale sale se numără titlul mondial la cadeți, cucerit în 2025, medalia de aur cu echipa României la Campionatele Europene Under-20 din același an și medalia de argint în proba individuală la Europenele Under-20 din 2026. De asemenea, Amalia a urcat pe podium la Campionatele Europene Under-17 din 2023 și 2025.