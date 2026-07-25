Spadasinele Emma Șonț și Natalia Constantin, eliminate în primul tur la Mondialele de scrimă

Emma Șonț a cedat cu 11-15 în duelul cu italianca Alberta Santuccio, campioană olimpică și europeană, vicecampioană mondială. Românca a avut însă un început foarte bun de meci, conducând cu 8-5 și controlând lupta în primele două părți ale duelului.

Experiența italiencei și-a spus însă cuvântul în ultima parte a confruntării. La 31 de ani, cu un palmares impresionant, Santuccio a schimbat ritmul, a egalat la 10 și a gestionat mai bine momentele decisive, impunându-se cu 15-11.

La rândul său, Natalia Constantin, în vârstă de 18 ani, a început curajos duelul cu sud-coreeanca Sera Song, vicecampioană olimpică la Tokyo și dublă campioană mondială. Românca a condus cu 2-0 și a rămas aproape de adversară până la scorul de 4-5, însă experiența sportivei din Coreea de Sud a făcut diferența pe final, Song câștigând cu 13-7.

Deși eliminate, cele două sportive pregătite de antrenorul Octavian Zidaru au demonstrat că pot concura de la egal la egal, în anumite momente ale meciurilor, cu nume importante ale spadei mondiale, acumulând experiență valoroasă pentru competițiile viitoare.

România va continua, la spadă, competiția la Hong Kong în proba pe echipe, programată marți, când vor evolua Emma Șonț, Natalia Constantin și Daria Stănciulescu.

Duminică va intra în concurs și Amalia Covaliu, în proba individuală de sabie. Sportiva română o va întâlni în primul tur de pe tabloul eliminatoriu pe Gulistan Perdebaeva, din Uzbekistan.