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Când ar putea fi deschis velodromul din Craiova. Cătălin Sprînceană: „Este rușinos să organizăm Naționalele în Bulgaria”

Velodromul acoperit construit la Craiova ar urma să devină funcțional în anul 2029, după terminarea șantierului și obținerea omologărilor internaționale. Federația Română de Ciclism vrea ca arena să găzduiască în toamna aceluiași an Campionatele Naționale de pistă și să fie inaugurată printr-un eveniment internațional major.
Când ar putea fi deschis velodromul din Craiova. Cătălin Sprînceană: „Este rușinos să organizăm Naționalele în Bulgaria”
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Gabriel Negreanu
25 iul. 2026, 08:26, Sport
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Președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprînceană, spune, într-un interviu acordat pentru Mediafax, că a vizitat recent șantierul viitorului complex sportiv din Craiova, alături de reprezentanții Consiliului Județean Dolj și ai constructorului.

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Potrivit acestuia, lucrările au avansat semnificativ în comparație cu situația observată la precedenta vizită, făcută cu ocazia Turului României din 2025.

„M-am bucurat să văd un stadiu foarte avansat comparativ cu cel pe care l-am văzut la ultima noastră vizită acolo. Am constatat că se lucrează zi de zi, șantierul este unul viu”, a declarat Sprînceană într-un interviu pentru Mediafax.

„Am primit informația prețioasă pe care o așteptăm cu toții, că în 2029 va fi funcțional”, a continuat președintele FRC.

Lucrările s-ar putea încheia în 2028

Termenul indicat de Federație include nu doar finalizarea construcției, ci și procedurile de verificare și omologare.

„Probabil șantierul se va închide undeva în 2028, dar pista de velodrom și cea de atletism au nevoie de omologări din partea federațiilor internaționale. Cu tot cu această perioadă de omologare, în 2029 se pare că vom avea velodromul funcțional”, a explicat Cătălin Sprînceană.

Complexul este ridicat pe amplasamentul fostului Stadion al Tineretului și ar urma să includă primul velodrom indoor de acest tip din România, alături de o pistă de atletism și alte facilități sportive.

Campionatele Naționale se desfășoară în Bulgaria

Absența unei piste acoperite și omologate obligă Federația să organizeze Campionatele Naționale de ciclism pe pistă în afara țării.

Cătălin Sprînceană spune că această situație durează de aproape un deceniu și că FRC vrea ca ediția din 2029 să se desfășoare la Craiova.

„Ne dorim foarte mult ca, în toamna anului 2029, Campionatele Naționale de pistă ale României să se reîntoarcă acasă, în România”, a afirmat președintele Federației.

„Este absolut rușinos să le organizăm în Bulgaria de, cred, aproape zece ani”, a adăugat acesta.

Lipsa unui velodrom funcțional afectează nu doar organizarea concursurilor, ci și pregătirea sportivilor români. Loturile de pistă sunt nevoite să se deplaseze în străinătate pentru antrenamente și competiții desfășurate în condiții conforme cu standardele internaționale.

Inaugurare printr-un eveniment internațional

Federația nu vrea ca arena să fie deschisă doar printr-o competiție națională.

Sprînceană a declarat că a discutat despre proiect cu Enrico Della Casa, președintele Uniunii Europene de Ciclism.

„Am purtat discuții cu președintele Uniunii Europene de Ciclism, care este foarte interesat de stadiul lucrărilor, în ideea în care vom inaugura acest velodrom cu un eveniment major internațional”, a spus președintele FRC.

Organizarea unei competiții europene va depinde însă de finalizarea construcției la termen și de obținerea omologărilor pentru pista de ciclism.

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