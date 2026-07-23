Trei românce intră joi pe planșă la Campionatele Mondiale de Scrimă de la Hong Kong

Din România, în a doua zi a competiției mondiale de scrimă vor participa sportivele Amalia Covaliu, Andreea Lupu și Anastasia Fusea, pregătite de antrenorii Alin Badea, Tiberiu Dolniceanu și Irina Covaliu.

Amalia Covaliu, medaliată cu argint la Europenele U23 în februarie, va evolua în grupa 17, alături de Manuela Spica (Italia), Caitlin Maxwell (Marea Britanie), Theodora Gkountoura (Grecia), Zohra Nora Kehli (Algeria) și Laren Leung (Hong Kong).

Andreea Lupu face parte din grupa 16, unde le va întâlni pe Orquidia Ferrer (Cuba), Franziska Tanzmeister (Austria), Jolien Corteyn (Belgia), Aleksandra Mikhailova (Rusia), Gulistan Perdebaeva (Uzbekistan) și Jefarlin J.S. (India).

Anastasia Fusea a fost repartizată în grupa 9 și le va avea ca adversare pe Yui Sano (Japonia), Najmeh Sazanjian (Iran), Lorina Essomba (Camerun), Yasmine Daghfous (Tunisia), Kaikaku Dela Serna (Filipine) și Julie Xiao (Canada).

România vine după o zi în care două dintre cele trei spadasine participante au reușit calificarea pe tabloul principal.

Emma Șonț și Natalia Constantin au depășit faza preliminară miercuri și vor evolua sâmbătă pe tabloul de 64 al probei de spadă feminin. În schimb, Daria Stănciulescu a ratat calificarea la limită, fiind învinsă cu 14-15 de israeliana Hecht în meciul decisiv.

Emma Șonț o va întâlni în primul tur al tabloului de 64 pe Alberta Santuccio (Italia), principala favorită a competiției de spadă de la Mondialele de scrimă.

Natalia Constantin va avea, de asemenea, o misiune dificilă, urmând să o înfrunte pe Sera Song (Coreea de Sud), cap de serie numărul 3.