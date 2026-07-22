Inter Miami continuă campania de transferuri: Casemiro va evolua alături de Messi

Clubul american a precizat că înțelegerea este valabilă până la finalul sezonului MLS Sprint 2027 și include o opțiune de prelungire până în iunie 2029. Casemiro va putea fi utilizat după obținerea vizei de muncă P-1.

„Ceea ce mă motivează cel mai mult este dorința de a câștiga și de a continua să cresc. Proiectul prezentat de club și eforturile făcute pentru a mă aduce aici au contat foarte mult pentru mine”, a declarat internaționalul brazilian la semnarea contractului.

Încă un nume de calibru pentru proiectul din Florida

Conducerea lui Inter Miami consideră că transferul confirmă ambițiile clubului de a deveni o forță atât în fotbalul nord-american, cât și pe plan internațional.

Co-proprietarul David Beckham a afirmat că îl admiră pe Casemiro de mulți ani și s-a declarat încântat că mijlocașul a ales să își continue cariera la Miami după experiențele avute la Real Madrid și Manchester United.

La rândul său, acționarul majoritar Jorge Mas a descris sosirea brazilianului drept o dovadă a strategiei clubului de a atrage fotbaliști cu experiență la cel mai înalt nivel și cu o mentalitate de învingător.

Un palmares impresionant

Casemiro ajunge în MLS după trei sezoane petrecute la Manchester United, perioadă în care a câștigat Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

Cele mai importante performanțe din cariera sa au fost însă obținute la Real Madrid, unde a evoluat timp de opt sezoane și a cucerit cinci trofee UEFA Champions League, trei titluri în La Liga, trei Supercupe ale Europei, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor FIFA, o Cupă a Spaniei și trei Supercupe ale Spaniei.

În total, pentru prima echipă a clubului madrilen, mijlocașul a disputat 336 de meciuri, marcând 31 de goluri și oferind 29 de pase decisive.

Om de bază și la naționala Braziliei

În tricoul naționalei Braziliei, Casemiro a strâns 91 de selecții și a câștigat Copa América în 2019. El a reprezentat Seleção la Campionatele Mondiale din 2018, 2022 și 2026, fiind titular în toate cele cinci partide disputate de Brazilia la turneul final din acest an, unde a contribuit cu un gol și o pasă decisivă.

Transferul lui Casemiro consolidează lotul lui Inter Miami, care îi are deja în componență pe Lionel Messi, Luis Suarez și Rodrigo De Paul, clubul din Florida continuând astfel strategia de a atrage fotbaliști cu experiență la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial.