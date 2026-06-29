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Brazilia învinge Japonia și se califică în optimile de finală la Cupa Mondială. Gol decisiv marcat în minutul 90+5

Brazilia s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins luni Japonia cu 2-1 (0-1), într-un meci disputat pe Houston Stadium, din Texas, SUA.
Brazilia învinge Japonia și se califică în optimile de finală la Cupa Mondială. Gol decisiv marcat în minutul 90+5
sursă foto: Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
29 iun. 2026, 22:12, Sport
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Selecționata niponă a produs surpriza în prima partea a meciului și a deschis scorul în minutul 29 prin Kaishu Sano. Mijlocașul japonez a recuperat balonul sus, a avansat nestingherit și l-a învins pe Alisson cu un șut plasat, aducând Japonia în avantaj.

Brazilienii au dominat posesia și au avut numeroase ocazii, însă portarul Zion Suzuki a avut o prestație excelentă, intervenind salvator în mai multe rânduri la șuturile lui Vinicius Junior, Matheus Cunha și Bruno Guimaraes.

Egalarea a venit imediat după pauză.

În minutul 56, Gabriel a centrat perfect în careu, iar Casemiro a reluat cu capul în plasă pentru 1-1. Veteranul de 34 de ani a devenit astfel al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Braziliei la Cupa Mondială.

Finalul a fost unul dramatic. După numeroase ocazii ratate de sud-americani și o rezistență eroică a japonezilor, golul calificării a venit în minutul 90+5. Bruno Guimaraes a filtrat excelent pentru Gabriel Martinelli, iar atacantul lui Arsenal a înscris cu sânge rece pentru 2-1.

Brazilia a fost aproape de eliminare, însă experiența și presiunea constantă exercitată în partea secundă au făcut diferența. Echipa pregătită de Carlo Ancelotti merge astfel în sferturile de finală, după un meci în care Japonia a demonstrat încă o dată că este una dintre revelațiile turneului.

Unul dintre remarcații partidei a fost Zion Suzuki, portarul Japoniei, care a avut mai multe parade decisive și a ținut în viață speranțele echipei sale până în ultimele secunde.

În optimile de finală, Brazilia va întâlni învingătoarea dintre Norvegia și Coasta de Fildeș, pe 5 iulie, de la ora 23:00.

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