Fabián Ruiz intră într-un club select al fotbalului: doar 10 jucători au reușit această performanță

UEFA a actualizat lista jucătorilor care au realizat această dublă, un clasament dominat de nume legendare ale fotbalului european.

Succesul Spaniei la Cupa Mondială din 2026 i-a adus lui Fabián Ruiz un loc într-unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din istoria fotbalului.

Jucătorul lui Paris Saint-Germain a cucerit în acest sezon atât trofeul UEFA Champions League, după victoria echipei sale în finala cu Arsenal, cât și Cupa Mondială, fiind titular în finala în care Spania a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri.

Potrivit UEFA, pentru ca un fotbalist să fie inclus în această categorie, este necesar să fi evoluat în ambele finale câștigate de echipele sale.

Un record început în urmă cu peste 50 de ani

Primii jucători care au realizat această performanță au fost șase fotbaliști ai lui Bayern München și ai naționalei Germaniei de Vest, în 1974. Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller și Uli Hoeness au câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Bayern, iar câteva săptămâni mai târziu au devenit campioni mondiali după victoria Germaniei de Vest în finala disputată chiar la München împotriva Țărilor de Jos.

După acea generație legendară, doar alți patru fotbaliști au mai reușit această dublă înainte de Fabián Ruiz. Francezul Christian Karembeu a făcut-o în 1998, după triumfurile cu Real Madrid și naționala Franței, brazilianul Roberto Carlos a repetat performanța în 2002, tot alături de Real Madrid și Brazilia, iar Raphaël Varane a intrat în acest grup în 2018, după ce a câștigat Liga Campionilor cu Real Madrid și Cupa Mondială cu Franța.

Prin succesul din 2026, Fabián Ruiz este primul jucător care reușește această performanță purtând tricoul lui Paris Saint-Germain.

Fotbaliști care au fost foarte aproape de performanță

UEFA amintește și câteva cazuri în care această dublă istorică a fost ratată la limită.

Germanul Sami Khedira ar fi putut intra în acest club în 2014, însă s-a accidentat la încălzirea dinaintea finalei Cupei Mondiale și nu a mai evoluat în meciul câștigat de Germania împotriva Argentinei, deși cucerise anterior Liga Campionilor cu Real Madrid.

De asemenea, argentinianul Julián Álvarez ar fi bifat aceeași performanță în sezonul 2022-2023 dacă ar fi fost utilizat în finala Ligii Campionilor câștigată de Manchester City împotriva lui Inter Milano, după ce devenise campion mondial cu Argentina în iarna acelui sezon.

Real Madrid domină alte clasamente istorice

UEFA evidențiază și fotbaliștii care au câștigat Liga Campionilor și Campionatul European în același sezon. Lista îi include pe Luis Suárez, Ronald Koeman, Fernando Torres, Juan Mata, Cristiano Ronaldo, Pepe, Jorginho, Dani Carvajal și Nacho.