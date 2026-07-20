Fotbaliștii spanioli vor fi întâmpinați de familia regală la întoarcerea în țară. Ce alte festivități îi așteaptă

Echipa de fotbal a Spaniei, câștigătoare a Cupei Mondiale, se va întoarce acasă luni, potrivit AP.

Fotbaliștii vor fi întâmpinați de familia regală

Lotul format din 26 de jucători va fi întâmpinat de familia regală spaniolă. De asemenea, va fi întâmpinat de prim-ministrul Pedro Sánchez. Ulterior, jucătorii se vor îmbarca într-un autobuz decapotabil, pentru o paradă prin centrul Madridului.

Mulțimi de fani îi vor întâmpina în călătoria lor de lângă Palatul Moncloa. Acesta este reședința oficială a prim-ministrului, până la Piața Cibeles.

O ceremonie va avea loc și în piață

O ceremonie cu jucătorii va avea loc apoi în piață. Acolo, echipele naționale spaniole anterioare și suporterii acestora s-au adunat în mod tradițional pentru a sărbători, potrivit sursei.

Spania a plecat cu trofeul în finala de duminică, după ce a învins-o pe Argentina cu un scor de 1-0. A fost doar a doua oară când Spania a câștigat titlul. Ea a mai fost campioană mondială în anul 2010, după victoria din Africa de Sud.

Capitala spaniolă a izbucnit în urale după fluierul final. Mii de suporteri au ieșit pe străzi din baruri și restaurante, mulți îmbrăcați în steaguri spaniole sau purtând culorile echipei.

Mulți au sărbătorit victoria de duminică până luni dimineață, mai arată sursa citată.

Titlul la Cupa Mondială, combinat cu Cupa Mondială feminină câștigată de Spania în 2023, face din această națiune europeană prima care deține simultan titlul la masculin și cel feminin.

Festivitățile au fost însă oprite după ce autoritățile locale au raportat că un copil de 13 ani din Salamanca, la nord-vest de Madrid, a murit după ce o fântână pe care se cățărase cu prietenii pentru a sărbători s-a prăbușit.

Suporterii i-au așteptat pe fotbaliști în aeroport

Înainte de întoarcerea echipei, suporterii au așteptat pe aeroportul Barajas din Madrid, pregătiți să-i întâmpine în sala de sosiri.

Grupuri de susținători au început, de asemenea, să-și asigure locurile lângă Piața Cibeles luni dimineață târziu. Ei au adus umbrele, pentru a se proteja de soare și de temperaturi. Este așteptat ca acestea să urce până la 35 de grade Celsius, potrivit aceleiași surse.