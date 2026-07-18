Campionatul Mondial: Franța și Anglia se luptă la Miami pentru medalia de bronz

Franța și Anglia se înfruntă în finala pentru locul al treilea a Cupei Mondiale, într-o partidă programată care se va disputa pe Hard Rock Stadium din Miami, cu o zi înaintea finalei dintre Argentina și Spania.

Dezamăgirea semifinalelor

Deși ambele echipe au pornit campania cu șanse mari la ridicarea trofeului, acestea s-au oprit în semifinale. Franța, campioana mondială din 2018 și finalistă în 2022, a fost oprită de reprezentativa Spaniei care a trecut cu 2-0 grație golurilor marcate de Oyarzabal și Pedro Porro.

Naționala Angliei a fost eliminată miercuri de Argentina. Deși englezii au deschis scorul prin Anthony Gordon, campioana en-titre a reușit victoria în ultimele minute ale partidei prin reușitele semnate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez.

„Niciunul dintre noi nu și-a dorit să joace acest meci pentru locul al treilea. Dar nu avem de ales; trebuie să jucăm. Franța și Anglia au o istorie comună importantă. Și da, așteptăm cu interes meciul de mâine – să vedem ce se va întâmpla”, a declarat fundașul francez, Ibrahima Konate.

Miza finalei mici

Deși meciul de sâmbătă este lipsit de o miză de anvergură, partida rămâne una de orgoliu.

„Este o șansă pentru Anglia de a obține cel mai bun rezultat din ultimii 60 de ani. Mentalitatea nu este ceva ce poți porni sau opri după bunul plac. Este momentul să demonstrăm că suntem cu adevărat făcuți din „aluatul” pe care l-am arătat pe parcursul întregului turneu”, a declarat Tuchel, citat de AP.

„Avem de disputat meciul pentru locul al treilea și există o datorie. Avem obligații. Eu am obligații, staff-ul meu are obligații, la fel și jucătorii. Avem responsabilitatea de a purta acest tricou pentru toți francezii care ne susțin”, a spus selecționerul francez Didier Deschamps.

Meci de adio pentru Deschamps

Partida are o semnificație aparte pentru Didier Deschamps, care își va încheia mandatul de 14 ani la conducerea naționalei Franței. Sub conducerea lui Deschamps, „Cocoșul Galic” a reușit să cucerească titlul mondial în 2018 și Liga Națiunilor în 2021. În timpul conducerii sala, Franța a bifat și mai multe medalii de argint, la Campionatul Mondial din 2022 și la Campionatul European din 2016.

Cursa pentru Gheata de Aur

Pe lângă podiumul mondial, meciul de sâmbătă are o miză uriașă și la nivel individual. Kylian Mbappé este în prezent la egalitate în topul golgheterilor turneului cu argentinianul Lionel Messi, ambii având câte opt reușite.

De partea engleză, Harry Kane și Jude Bellingham rămân și ei în cursă, ambii având câte șase goluri marcate înaintea acestei finale mici.