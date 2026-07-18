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Nici Messi și nici Ronaldo. Internetul are noi idoli

Cinci fotbaliști au devenit vedete ale rețelelor sociale la Cupa Mondială 2026. Numărul lor de urmăritori a crescut cu zeci de milioane în timpul turneului.
Nici Messi și nici Ronaldo. Internetul are noi idoli
Andreea Tobias
18 iul. 2026, 07:38, Sport
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Norvegianul Erling Haaland a fost una dintre cele mai îndrăgite personalități ale turneului, atât pe teren, cât și online.

Atacantul, în vârstă de 25 de ani, postează spontan pe Snapchat și pe Instagram, imediat după fiecare victorie. Un moment viral a fost cel în care a urcat în avionul spre casă cu un raton împăiat. Haaland are peste 70 de milioane de urmăritori pe Instagram. Dintre aceștia, 29 de milioane s-au adăugat în ultima lună, potrivit Social Blade.

Estimările arată că numărul său de urmăritori va ajunge la aproape 322 de milioane până la finalul anului.

Cum a devenit portarul din Capul Verde un fenomen online?

Vozinha, portarul de 40 de ani al Capului Verde, a avut una dintre cele mai emoționante povești ale turneului. Paradele sale au dus la un 0-0 surprinzător în meciul de debut, împotriva Spaniei. Contul său de Instagram a urcat de la 500.000 la aproape cinci milioane de urmăritori în doar câteva ore. În prezent, Vozinha are 29,3 milioane de urmăritori.

Portarul a glumit că, înainte de turneu, puțini oameni știau unde se află Capul Verde pe hartă.

De ce este Jude Bellingham unul dintre favoriții fanilor?

Mijlocașul englez, în vârstă de 23 de ani, a strâns aproape nouă milioane de urmăritori noi în ultima lună. Datele aparțin Social Blade.

Popularitatea sa a crescut și mai mult în octombrie, după ce a vorbit deschis despre sănătatea sa mintală. Parcursul Angliei la turneu s-a încheiat cu o înfrângere în semifinale. Bellingham rămâne însă unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale.

Ce rol are fratele mai mic al lui Lamine Yamal?

Tânărul spaniol de 19 ani are un feed de Instagram plin de fotografii de familie. Postează des și momente de după meci. Fratele său mai mic, Keyne, are trei ani și a devenit și el o mică vedetă. A fost filmat pe teren alături de Yamal.

Atacantul de la Barcelona are în prezent 49,6 milioane de urmăritori pe Instagram. Popularitatea sa ar putea crește și mai mult după finala de duminică, împotriva Argentinei lui Messi.

Cum a devenit un fundaș din Noua Zeelandă vedetă virală?

Fundașul neozeelandez Tim Payne a avut un parcurs neobișnuit spre popularitate. Un influencer argentinian l-a numit, în luna mai, cel mai puțin cunoscut jucător de la Cupa Mondială.

Urmăritorii lui Payne pe Instagram au crescut de la mai puțin de 5.000 la aproximativ 5,8 milioane. Jucătorul de 32 de ani s-a întâlnit ulterior cu influencerul, în Florida, înaintea turneului.

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