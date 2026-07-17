Cum arată o zi din viața unui baschetbalist care a luat Bacalaureatul cu 10. Paul Itu: Disciplină și muncă

Paul Itu, baschetbalistul lui CSU Sibiu, este singurul absolvent din județ care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat în 2026. A terminat Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu și joacă baschet de la șapte ani. Din toamnă, el va studia Business Management la KU Leuven (Belgia), una dintre cele mai prestigioase universități din Europa.

O zi din viața lui Paul Itu

El a dezvăluit, într-un interviu acordat paginii de internet a Federației Române de Baschet, cum arată o „zi oarecare” din perioada liceului și cum s-a „împărțit” astfel între antrenamente și școală:

-08:00 – 10:00 – Școală

-11:00 – 13:00 – Antrenament

-13:00 – 16:00 – Masa de prânz, teme, somn de amiază

-16:30 – 18:00 – Antrenament

-18:00 – 23:00 – Meditații/teme, cină, relaxare.

El spune că au fost momente când a sacrificat din timpul petrecut cu cei dragi. Tânărul sportiv admite că presiunea de a alege între școală și antrenamente a existat, dar a refuzat să considere un lucru mai important decât altul și le-a tratat pe ambele ca pe părți ale aceluiași proces de formare.

Studii universitare în Belgia

„Toată lumea a fost surprinsă, nu se aștepta nimeni să iau 10 la Bac”, mărturisește Paul, întrebat cum au reacționat colegii și antrenorii când au aflat de performanța lui la Bacalaureat.

Din toamnă, va studia Business Management la KU Leuven din Belgia.

„În clasa a XII-a am organizat Balul Bobocilor la liceul meu, lucru care a fost foarte satisfăcător pentru mine, de aici și înclinația către management”, spune Paul Itu.

KU Leuven este abrevierea de la Katholieke Universiteit Leuven (Universitatea Catolică din Leuven) și una dintre cele mai prestigioase universități din Europa. Se află în apropiere de Bruxelles, a fost fondată în 1425 și este recunoscută internațional pentru cercetare.

„Se completează reciproc”

Sfatul lui Paul pentru copiii care cred că trebuie să aleagă între sport și școală este clar: „Alege-le mereu pe amândouă, pentru că se completează reciproc. Un sportiv este mereu un elev mai disciplinat, iar un elev silitor va avea mereu un avantaj pe terenul de sport”.

Paul Itu face parte din generația tânără a CSU Sibiu și a trecut deja prin competițiile de seniori. Potrivit statisticilor FRB, jucătorul are 19 ani și o înălțime de 1,91 metri.

„Bravo, Paul! Proud of you!”, a transmis CSU Sibiu după performanța de la Bacalaureat.

Și Federația Română de Baschet a remarcat performanța lui Paul Itu, descriind parcursul său drept un exemplu de echilibru între sport și educație.