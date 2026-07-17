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Giovanni Caprara, antrenorul CSO Voluntari, despre grupa din Liga Campionilor la volei feminin: Fiecare meci va fi dificil

Giovanni Caprara, antrenorul campioanei României la volei feminin, CSO Voluntari, a declarat că este încântat de participarea în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa și a transmis că obiectivul principal este ca echipa să continue să progreseze.
Giovanni Caprara, antrenorul CSO Voluntari, despre grupa din Liga Campionilor la volei feminin: Fiecare meci va fi dificil
sursă foto: CEV
Petre Apostol
17 iul. 2026, 14:49, Sport
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„În ceea ce privește grupa din Liga Campionilor, suntem încântați să facem parte din această competiție legendară. Fiecare meci va fi dificil, dar, sincer, am fi putut avea parte de o tragere la sorți mai puțin favorabilă”, a afirmat Giovanni Caprara, într-un comunicat al CSO Voluntari, vineri.

CSO Voluntari a fost repartizată în grupa E în Liga Campionilor, alături de Galatasaray Daikin Istanbul, câștigătoarea Cupei CEV din sezonul trecut, PGE Budowlani Łódź, campioana Poloniei, și VfB Suhl Thüringen, reprezentanta Germaniei. Faza grupelor se va desfășura în perioada 24 noiembrie 2026 – 3 februarie 2027.

Unul dintre cele mai dificile teste pentru formația română va fi dubla cu Galatasaray, echipă care a eliminat-o chiar pe CSO Voluntari în semifinalele Cupei CEV din sezonul precedent, înainte de a cuceri trofeul.

Caprara a subliniat că prioritatea echipei rămâne dezvoltarea jocului și nu rezultatele imediate.

„Abia aștept să încep noul sezon și să cunosc toate jucătoarele și membrii staffului. Suntem CSO Voluntari și, bineînțeles, ne dorim să fim competitivi în toate competițiile în care participăm”, a mai spus antrenorul.

Acesta a adăugat că echipa trebuie să își concentreze energia asupra progresului zilnic.

„Nu trebuie să ne concentrăm asupra rezultatului final, ci asupra modului în care putem progresa în fiecare zi. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine și să muncim din greu pentru a deveni cea mai bună versiune a noastră”, a concluzionat tehnicianul italian.

CSO Voluntari a câștigat în sezonul trecut al doilea titlu național din palmaresul clubului, după cel obținut în 2024.

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