Dinamo și CSO Voluntari își află miercuri adversarele din grupele Ligii Campionilor la volei

Dinamo București revine în faza grupelor Ligii Campionilor, cea mai importantă competiție continentală intercluburi, după o absență îndelungată. Anul trecut a ratat șansa de a ajunge în grupe, după ce a fost eliminată în faza a doua preliminară.

Echipa din Capitală este repartizată în urna a patra valorică, după ce a primit un wild card din partea Confederației Europene de Volei (CEV).

Campioana României va întâlni în grupă câte o echipă din fiecare dintre primele trei urne.

În urna întâi se află Sir Sicoma Monini Perugia și Cucine Lube Civitanova (Italia), Aluron CMC Warta Zawiercie și Bogdanka LUK Lublin (Polonia), precum și Berlin Recycling Volleys (Germania).

Urna a doua este alcătuită din Rana Verona (Italia), PGE Projekt Varșovia (Polonia), SVG Lüneburg (Germania), Ziraat Bankkart Ankara și Galatasaray HDI Istanbul (Turcia).

Din uurna a treia fac parte Tours VB și Montpellier Volley (Franța), Greenyard Maaseik (Belgia), VK ČEZ Karlovarsko (Cehia) și Panathinaikos Atena (Grecia).

Din urna a patra, alături de Dinamo, mai fac parte Itas Trentino (Italia), Club Voleibol Guaguas (Spania) și cele două formații care vor veni din turul al treilea preliminar.

CSO Voluntari, direct în faza grupelor

La feminin, campioana României, CSO Voluntari 2005, a fost repartizată în urna a treia valorică.

În urna I se află A. Carraro Prosecco DOC Conegliano și Savino Del Bene Scandicci (Italia), VakifBank Istanbul și Fenerbahce Medicana Istanbul (Turcia), precum și PGE Budowlani Łódź (Polonia).

Urna a II-a este alcătuită din Numia Vero Volley Milano (Italia), Eczacıbași Dynavit Istanbul (Turcia), KS DevelopRes Rzeszów (Polonia), UNI Opole (Polonia) și VfB Suhl Thüringen (Germania).

Din urna a III-a, alături de CSO Voluntari 2005, mai fac parte Dresdner SC (Germania), Volley Mulhouse Alsace și Levallois Paris Saint-Cloud (Franța), precum și Tent Obrenovac (Serbia).

Urna a IV-a cuprinde Vasas Óbuda Budapesta (Ungaria), Igor Gorgonzola Novara (Italia) și Galatasaray Daikin Istanbul (Turcia), ambele beneficiare ale unor wild card-uri, precum și cele două câștigătoare ale turului al treilea preliminar.

Faza grupelor Ligii Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin, va reuni câte 20 de echipe, repartizate în cinci grupe de câte patru formații.

Competiția este programată să înceapă în noiembrie, la feminin, și în decembrie, la masculin.