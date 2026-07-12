Craiova găzduiește Campionatul Balcanic de Atletism U20. Aproape 300 de sportivi din 18 țări participă la competiție

Potrivit edilului, la competiție sunt prezenți peste 400 de delegați, dintre care aproape 300 de atleți, care concurează în cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente regionale dedicate sportivilor sub 20 de ani.

Campionatul este organizat sub egida Balkan Athletics și reunește reprezentanți ai federațiilor naționale din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Georgia, Grecia, Israel, Kosovo, Malta, Muntenegru, Republica Moldova, Serbia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Macedonia de Nord și România.

Este pentru a doua oară când Craiova găzduiește această competiție internațională

„Faptul că această competiție revine la Craiova confirmă încă o dată că orașul nostru dispune de o infrastructură sportivă modernă și de capacitatea organizatorică necesară pentru a găzdui evenimente sportive internaționale de cel mai înalt nivel. Ne bucurăm să fim, din nou, gazda unei competiții care promovează performanța”, a transmis Lia Olguța Vasilescu într-o postare publicată pe Facebook.

Competiția se desfășoară pe parcursul acestui weekend și reunește unii dintre cei mai valoroși tineri atleți din regiunea Balcanilor.