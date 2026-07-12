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Bolojan: Peste 40 km din Autostrada Transilvania, între Cluj și Zalău, vor fi deschiși până la 1 decembrie

De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău, potrivit unui comunicat de presă al PNL, după vizita de lucru a premierului Ilie Bolojan pe Autostrada Transilvania.
Bolojan: Peste 40 km din Autostrada Transilvania, între Cluj și Zalău, vor fi deschiși până la 1 decembrie
Laura Buciu
12 iul. 2026, 15:12, Politic
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Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a transmis că a fost, duminică, pe șantierul Autostrăzii Transilvania, între Cluj și Zalău, pe secțiunea Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului și la nodul rutier de la Românași.

„Am discutat cu reprezentanții constructorilor despre problemele legate de lucrări, despre ritmul execuției și termenele de finalizare. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România. Secțiunea are o lungime totală de 42,78 km, include două noduri rutiere, 14 poduri și pasaje și 18 viaducte și este finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat. Lucrările sunt într-un stadiu avansat. Pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor (24,59 km), progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km) este realizat în proporție de 99% și are ca termen estimat luna august 2026, iar nodul rutier de la Românași este executat în proporție de 90%, cu finalizare estimată tot în august 2026”, spune Bolojan.

Potrivit postării PNL, interconectarea tronsoanelor noi cu autostrada dinspre Cluj și deschiderea circulației spre Zalău se vor face spre sfârșitul acestui an.

„Până atunci vor fi terminate și lucrările la viaductele complexe care asigură interconectarea tronsoanelor. De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău”, mai spune președintele PNL.

Potrivit acestuia, investițiile în infrastructură înseamnă dezvoltare economică, investiții, locuri de muncă și o legătură mai bună între comunități.

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