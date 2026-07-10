Bolojan a discutat cu Boc despre proiectele PNRR, apoi a verificat stadiul lucrărilor la Autostrada Transilvania / Bolojan: De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de kilometri noi ai Autostrăzii Transilvania

UPDATE: Bolojan: De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de kilometri noi ai Autostrăzii Transilvania

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că circulația pe cei peste 40 de kilometri noi ai Autostrăzii Transilvania dintre Cluj și Zalău ar urma să fie deschisă fără restricții de la 1 decembrie.

Într-o postare publicată după vizita pe șantier, șeful Guvernului a precizat că a discutat cu reprezentanții constructorilor despre problemele întâmpinate în execuția lucrărilor, ritmul acestora și termenele de finalizare.

„Interconectarea tronsoanelor noi cu autostrada dinspre Cluj și deschiderea circulației spre Zalău se vor face spre sfârșitul acestui an. Până atunci vor fi terminate și lucrările la viaductele complexe care asigură interconectarea tronsoanelor. De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău”, a transmis Bolojan.

Premierul a subliniat că investițiile în infrastructură contribuie la dezvoltarea economică, atrag investiții, creează locuri de muncă și îmbunătățesc legăturile dintre comunități.

UPDATE: Premierul Ilie Bolojan a verificat vineri și stadiul lucrărilor la Autostrada Transilvania, după întâlnirea avută la Cluj-Napoca cu primarul Emil Boc.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului, precum și nodul rutier Românași, unde a discutat cu reprezentanții constructorilor despre evoluția investiției.

Executivul precizează că secțiunea Nădășelu – Poarta Sălajului, cu o lungime de 42,78 kilometri, este finanțată din fonduri europene și naționale, valoarea totală a proiectului depășind 4,6 miliarde de lei. Din această sumă, 1,28 miliarde de lei reprezintă finanțare prin PNRR.

Conform datelor prezentate de Guvern, subsecțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, cu o lungime totală de 24,59 kilometri, au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 96,9%, iar constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 kilometri) este realizat în proporție de 99%, în timp ce nodul rutier Românași a ajuns la un stadiu de execuție de 90%, termenul estimat pentru finalizare fiind august 2026.

Stirea inițială

Potrivit unei postări publicate de edil pe Facebook, la întâlnire a participat și viceprimarul Dan Tarcea.

„Am avut plăcerea, împreună cu dl Dan Tarcea, viceprimar, să avem o scurtă întâlnire cu dl prim-ministru Bolojan și să discutăm probleme administrative concrete legate de proiectele din PNRR”, a transmis Emil Boc.

Edilul a precizat că Primăria Cluj-Napoca implementează proiecte în valoare de peste 100 de milioane de euro prin PNRR, la care se adaugă o cofinanțare de aproximativ 50 de milioane de euro din bugetul local.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și teme politice. Potrivit lui Boc, acestea au reconfirmat statutul PNL drept „partid reformator proeuropean și responsabil față de România și față de cetățenii săi”.