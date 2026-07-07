Harta mediilor de 10 la BAC 2026. În ce județe și licee sunt cei mai buni absolvenți

Ministerul Educației a anunțat că 45 de candidați au obținut media 10 la Bacalaureat 2026, în sesiunea iunie-iulie, înainte de contestații.

Potrivit hărții publicate de Ministerul Educației, Bucureștiul are cele mai multe medii de 10, respectiv 12 candidați.

Pe următoarele locuri se află județul Cluj, cu patru medii de 10, și județul Iași, cu trei medii de 10.

Liceele din București cu medii de 10 la BAC 2026

În București, cele 12 medii de 10 au fost obținute de candidați de la șapte licee.

Cele mai multe rezultate maxime au fost înregistrate la Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu patru medii de 10, urmat de Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, cu trei medii de 10.

Câte o medie de 10 au avut Colegiul Național „Spiru Haret”, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Colegiul Național „Cantemir Vodă”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și Liceul „Nicolae Steinhardt”.

Cluj și Iași, pe următoarele locuri

În județul Cluj au fost înregistrate patru medii de 10. Trei dintre acestea au fost obținute de candidați de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, iar una de un candidat de la Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii.

În județul Iași au fost înregistrate trei medii de 10 la BAC 2026. Candidații provin de la Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani și Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei.

Județele cu câte două medii de 10

Câte două medii de 10 au fost înregistrate în Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Dâmbovița, Dolj și Hunedoara.

În Dolj, cele două medii de 10 au fost obținute la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova.

În Suceava, mediile maxime au fost obținute la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava.

În Bacău, cele două medii de 10 au fost obținute de candidați de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești și Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești.

În Vrancea, mediile maxime au fost obținute la Colegiul Național „Unirea” din Focșani și la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” din Panciu.

În Galați, cele două medii de 10 au fost obținute de candidați de la Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” și Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, ambele din municipiul Galați.

În județul Buzău, ambele medii de 10 au fost obținute la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din municipiul Buzău.

În județul Hunedoara, mediile maxime au fost obținute la Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara și la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria.

În Dâmbovița, cele două medii de 10 au fost obținute de candidați de la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște și Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.

Județele cu câte o medie de 10 la BAC 2026

Alte nouă județe au avut câte un candidat cu media 10 la Bacalaureat 2026: Arad, Timiș, Gorj, Olt, Argeș, Prahova, Sibiu, Mureș și Constanța.

În Timiș, singura medie de 10 a fost obținută la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara.

În Arad, media maximă a fost obținută la Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” din municipiul Arad.

În Gorj, singura medie de 10 a fost obținută la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu.

În Sibiu, media de 10 a fost obținută la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din municipiul Sibiu.

În Mureș, singura medie de 10 a fost obținută la Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș.

În Argeș, media maximă a fost obținută la Colegiul Național „Ion C. Brătianu” din Pitești.

În Olt, singura medie de 10 a fost obținută la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina.

În Prahova, media de 10 a fost obținută la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești.

În Constanța, singura medie de 10 a fost obținută la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova.

Câte note de 10 au fost obținute la probele scrise

La Limba și literatura română au fost obținute 454 de note de 10, iar la Limba și literatura maternă au fost 34 de note de 10.

La proba obligatorie a profilului au fost înregistrate 3.548 de note de 10: 2.289 la Matematică și 1.259 la Istorie.

La proba la alegere a profilului și a specializării au fost obținute 3.158 de note de 10. Cele mai multe note de 10 la această probă au fost la logică și argumentare.

Rata de promovare la BAC 2026

Rata cumulată de promovare la Bacalaureat 2026, pentru toate promoțiile, este de 74,8%, înainte de contestații. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%.

Au promovat 94.345 de candidați din totalul celor 126.169 de candidați prezenți la probele scrise. Dintre aceștia, 90.263 sunt din promoția curentă, iar 4.082 provin din promoțiile anterioare.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.