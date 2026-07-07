Rezultate BAC 2026. Notele au fost publicate: Rata de promovare este de 74,8%, 45 de candidați au luat media 10

UPDATE Notele au fost publicate

Ministerul Educației a anunțat că rata de promovare la probele scrise din sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2026 este de 74,8%, înainte de contestații. Anul trecut, în prima sesiune, rata de promovare înainte de contestații a fost de 74,3%.

Au promovat 94.345 de candidați, dintre cei 126.169 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 90.263 sunt din promoția curentă, iar 4.082 provin din promoțiile anterioare.

Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile anterioare procentul este de 31,7%.

45 de candidați au obținut media 10

Ministerul Educației a transmis că 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.

Cei mai mulți candidați, 16.217 din toate promoțiile, au obținut medii între 9 și 9,49.

Totodată, 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 de candidați au fost eliminați din examen.

Câte note de 10 au fost obținute la probele scrise

La Limba și literatura română au fost obținute 454 de note de 10, iar la Limba și literatura maternă au fost 34 de note de 10.

La proba obligatorie a profilului au fost înregistrate 3.548 de note de 10: 2.289 la Matematică și 1.259 la Istorie.

La proba la alegere a profilului și a specializării au fost obținute 3.158 de note de 10. Cele mai multe note de 10 la această probă au fost la logică și argumentare.

Știrea inițială: Rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, sunt afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

Notele sunt publicate anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați.

Rezultatele la Bacalaureat 2026 sunt afișate pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro și la centrele de examen.

Listele conțin codul candidatului, unitatea de proveniență, notele obținute la probele scrise, media și rezultatul examenului.

Candidații pot cere vizualizarea lucrărilor

După afișarea rezultatelor, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, potrivit procedurii stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat.

Vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu înseamnă recorectarea acestora. De asemenea, depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea lucrărilor nu obligă elevul să depună contestație.

În cazul candidaților minori, vizualizarea lucrărilor se face obligatoriu în prezența unui părinte sau a reprezentantului legal.

Când se depun contestațiile la BAC 2026

Candidații nemulțumiți de notele primite pot depune contestații după afișarea rezultatelor.

Marți, 7 iulie, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14:00–18:00. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor continuă pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Aceștia trebuie să completeze, să semneze și să depună sau să transmită prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 vor fi comunicate luni, 13 iulie.

Ce note sunt necesare pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative.

Candidatul trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă.

De asemenea, media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.

La sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2026 s-au înscris aproape 131.000 de candidați, dintre care circa 116.000 din promoția curentă și aproximativ 15.000 din seriile anterioare.

Candidații care nu promovează prima sesiune se pot înscrie la sesiunea din august în perioada 14–21 iulie, inclusiv absolvenții care promovează examenele de corigență.

Probele scrise din a doua sesiune încep pe 10 august, iar primele rezultate sunt programate pentru 18 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august.