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Pompierii români în Franța. Intervenții de stingere în zone greu accesibile cu linii de furtun de peste 500 de metri

Pompierii români aflați în Franța în cadrul modulului național specializat pentru stingerea incendiilor de pădure își continuă misiunea, de data aceasta prin intervenții de stingere în zone abrupte, unde autospecialele nu puteau ajunge, care au necesitat realizarea de linii de furtun de peste 500 de metri.
Pompierii români în Franța. Intervenții de stingere în zone greu accesibile cu linii de furtun de peste 500 de metri
Sursa foto: Facebook/IGSU
Radu Mocanu
07 iul. 2026, 09:16, Social
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Pe parcursul zilei de ieri, pompierii români din cadrul modulului național specializat de stins incendii de pădure au continuat misiunea de sprijinire a autorităților franceze, intervenind în mai multe sectoare de acțiune, în funcție de evoluția incendiului și de prioritățile operative stabilite de omologii francezi”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

Pompierii români au realizat acțiuni constante de supraveghere a sectoarelor repartizate, identificând și lichidând focarele active. 

Intervențiile au fost îngreunate de accesul dificil în anumite zone afectate. În mai multe situații, pompierii au fost nevoiți să își părăsească autospecialele și să înainteze pe jos din cauza terenului accidentat și versanților abrupți. Pentru a putea acționa împotriva focarelor izolate, salvatorii au realizat manual linii întinse de furtun, pe distanțe cuprinse între 500 și 600 de metri. 

Misiunile s-au desfășurat în condiții dificile, din cauza vântului puternic, care a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și a impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție”, mai relatează IGSU. 

Misiunea continuă sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, pompierii români acționând, în continuare, alături de omologii lor pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților și obiectivelor aflate în zonele de risc”, conchid autoritățile. 

România a trimis un contingent de 40 de pompieri români, însoțiți de 9 vehicule specializate la programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar. 

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