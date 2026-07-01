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IGSU suplimentează forțele de intervenție după furtuna puternică

IGSU a trimis pompieri și tehnică din nouă județe în sprijinul ISU București-Ilfov, după fenomenele meteorologice severe din ultimele 24 de ore și numărul ridicat de solicitări.
IGSU suplimentează forțele de intervenție după furtuna puternică
Luiza Moldovan
01 iul. 2026, 11:02, Social
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Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus suplimentarea forțelor de intervenție în București și Ilfov, după fenomenele meteorologice severe din ultimele 24 de ore și numărul ridicat de solicitări, trimițând în sprijin pompieri și tehnică din nouă județe.

Potrivit unui comunicat al IGSU, măsura a fost luată pentru consolidarea capacității operaționale de răspuns a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Suplimentarea materialelor de intervenție

Zeci de pompieri militari, împreună cu tehnică și echipamente specifice intervențiilor, au fost mobilizați pentru a sprijini misiunile desfășurate în municipiul București și în județul Ilfov.

Forțele suplimentare includ 13 autospeciale de primă intervenție și comandă, 10 autocamioane de intervenție, 20 de motopompe remorcabile, cu o capacitate de 1.000-2.000 de litri pe minut, 10 motopompe transportabile și 10 drujbe.

Resursele au fost trimise de inspectoratele pentru situații de urgență din județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman și Vrancea.

Potrivit IGSU, suplimentarea forțelor are ca scop asigurarea continuității misiunilor operative și intervenția rapidă pentru evacuarea apei, îndepărtarea arborilor căzuți și eliminarea altor situații de risc generate de vremea severă.

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