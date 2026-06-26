Prima pagină » Social » Garda de Mediu a verificat toate gropile de gunoi municipale și a dat amenzi de 1,1 milioane de lei

Garda de Mediu a verificat toate gropile de gunoi municipale și a dat amenzi de 1,1 milioane de lei

Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au verificat toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale clasa B din România, în urma cărora au fost adate amenzi de 1,1 milioane de lei.
Garda de Mediu a verificat toate gropile de gunoi municipale și a dat amenzi de 1,1 milioane de lei
Foto: Garda de Mediu
Cosmin Pirv
26 iun. 2026, 16:19, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Acțiunea la nivel național s-a desfășurat în perioada 25 mai – 12 iunie 2026, la începutul sezonului cald, perioadă în care crește riscul de autoaprindere și incendii.

Comisarii de mediu au dat 18 amenzi în valoare totală de 850.000 lei, 5 avertismente și a dispus măsuri de remediere pentru deficiențele constatate. De asemenea, inspectorii IGSU au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, din care 36 de amenzi, în valoare totală de 288.000 lei.

Principalele nereguli găsite au fost lipsa compactării și acoperirii corespunzătoare a deșeurilor, acumulări sau scurgeri de levigat, stații de epurare exploatate deficitar, sisteme de biogaz nefuncționale sau insuficient utilizate, rețele de hidranți nealimentate corespunzător sau deficiențe în monitorizarea factorilor de mediu.

Se propun clarificări legislative

„Deși depozitele verificate sunt amplasamente conforme, rezultatele controalelor arată că modul de exploatare zilnică poate genera riscuri importante pentru mediu, sănătatea populației și siguranța comunităților, în special în sezonul cald. Pentru reducerea acestor riscuri, GNM și IGSU au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor, cu termene clare pentru operatorii verificați”, arată Garda de Mediu.

Raportul întocmit de cele două instituții propune și clarificări legislative, astfel încât regulile aplicabile depozitelor de deșeuri să fie mai clare și mai ușor de aplicat. Printre acestea se numără delimitarea mai precisă a responsabilităților între operatori și autorități, introducerea unor cerințe speciale pentru exploatarea depozitelor în sezonul cald și stabilirea unor metode mai clare pentru evaluarea disconfortului olfactiv.

Citește și

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.ro
Mircea Cărtărescu și-a editat poza cu Papa să pară că e singur la întâlnirea cu Pontiful. Modificările grosolane care i-au distorsionat fizionomia Papei au aprins internetul
Gandul
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă în Grecia: peștele-iepure a ajuns tot mai aproape de plaje. Insulele unde au fost semnalate cele mai multe exemplare
CSID
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da