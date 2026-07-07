Rezultate BAC 2026. Județele cu cele mai mari și cele mai mici rate de promovare | HARTĂ

Rata de promovare la Bacalaureat 2026, pentru toate promoțiile, este de 74,8%, potrivit Ministerului Educației. Anul trecut, în prima sesiune, înainte de contestații, rata de promovare a fost de 74,3%.

Au promovat 94.345 de candidați, din totalul celor 126.169 de candidați prezenți la probele scrise. Dintre aceștia, 90.263 sunt din promoția curentă, iar 4.082 provin din promoțiile anterioare.

Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile anterioare procentul este de 31,7%.

Cluj, cea mai mare rată de promovare la BAC 2026

Potrivit hărții publicate de Ministerul Educației, care prezintă rata de promovare pentru candidații din promoția curentă, județul Cluj are cel mai mare procent din țară, cu 89,9%.

În topul județelor cu cele mai mari rate de promovare se mai află Brașov, cu 86,2%, Alba, cu 85,5%, Brăila, cu 85,1%, Iași, cu 84,8%, și București, cu 84,4%.

Rate ridicate de promovare au fost înregistrate și în Bihor, cu 84,2%, Bacău, cu 83,2%, Sibiu, cu 83,1%, și Galați, cu 82,5%.

Ilfov, cea mai mică rată de promovare

La polul opus, cea mai mică rată de promovare a fost înregistrată în Ilfov, unde 63,4% dintre candidații din promoția curentă au promovat examenul.

Printre județele cu cele mai mici procente se află Mehedinți, cu 66,3%, Călărași, cu 68,2%, Ialomița, cu 68,4%, Teleorman, cu 69%, și Giurgiu, cu 69,2%.

45 de candidați au obținut media 10

Ministerul Educației a transmis că 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.

Cei mai mulți candidați, 16.217 din toate promoțiile, au obținut medii între 9 și 9,49.

Totodată, 4.685 de candidați nu s-au prezentat la examen, iar 67 de candidați au fost eliminați.

Câte note de 10 au fost obținute la probele scrise

La Limba și literatura română au fost obținute 454 de note de 10, iar la Limba și literatura maternă au fost 34 de note de 10.

La proba obligatorie a profilului au fost înregistrate 3.548 de note de 10: 2.289 la Matematică și 1.259 la Istorie.

La proba la alegere a profilului și a specializării au fost obținute 3.158 de note de 10. Cele mai multe note de 10 la această probă au fost la logică și argumentare.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 vor fi afișate luni, 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.