Povestea femeii care nu și-a servit „stăpânul” cu cafea / Sechestrată, bătută, violată ore în șir

O femeie de 41 de ani care s-a dus să facă menaj în casa unui bărbat din Podu Iloaiei (jud. Iași) a ajuns să fie bătută și violată de acesta dintr-un motiv cel puțin bizar: aceasta nu l-a servit pe el primul, de față cu prietenii lui, după cum relatează bzi.ro.

De aici – o agresivitate extremă: el a bătut-o și a violat-o pe femeia care venise să-i facă curat o noapte întreagă.

Mihai Matei este din această mică localitate din Iași.

În fața prietenilor, nu l-a servit primul cu cafea

O chemase pe femeie ca să-i facă menaj. În timp ce ea era în casa lui, acesta și-a chemat doi prieteni și i-a cerut femeii să pregătească o cafea.

Aceasta s-a conformat, însă o făcut ceva ce nu i-ar fi dat prin cap nimănui c-ar putea fi interpretat ca pe o greșeală: nu l-a servit pe el primul, în fața prietenilor lui.

Acesta și-a pierdut cumpătul, spunând că el merită să fie servit primul, pentru că este stăpânul casei.

A început s-o lovească, iar prietenii lui au fugit speriați, fără ca măcar să încerce s-o ajute pe biata femeie, care a rămas sechestrată în casa celui la care venise să facă menaj, toată noaptea care a urmat.

O noapte de coșmar, în care a fost bătută, violată, ținută sechestrată în casa bărbatului de 55 de ani.

Totul s-a întâmplat la sfârșitul lui iunie.

Ordin de protecție provizoriu

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Matei este acum după gratii:

„La data de 03 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Podu Iloaiei au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 55 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal și viol.

Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, în noaptea de 23 spre 24 iunie a.c., în timp ce se aflau la domiciliul acestuia din orașul Podu Iloaiei, ar fi încuiat ușa de acces și nu i-ar fi permis femeii de 41 de ani să părăsească imobilul, ar fi agresat-o fizic, iar prin constrângere ar fi întreținut un raport sexual cu aceasta.

Totodată, în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a rezultat existența unui risc iminent, fiind emis ordin de protecție provizoriu conform Legii nr. 26/2024, iar instanța de judecată a emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni.

La data de 4 iulie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași”, a declarat Alina Mocanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

42% dintre românce sunt victime ale agresiunii domestice, dar multe altele nu se duc la poliție. Cifrele ar fi mult mai mari

Departe să fie unul izolat, cazul din Podu Iloaiei completează o lungă serie de agresiuni ale bărbaților asupra femeilor.

În România, din datele Poliției Române pe anul 2025, au fost înregistrate 15.457 de infracțiuni cu violență asupra femeilor. Au fost emise 4.160 de ordine de protecție.

Au fost comise 1.690 de infracțiuni de încălcare a ordinelor de protecție.

Dar cifrele oficiale nu spun întreaga realitate: nenumărate agresiuni comise împotriva femeilor nu sunt raportate la poliție.

42% dintre femeile din România au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale după vârsta de 15 ani, ceea ce ridică România pe poziții de top în UE în ceea ce privește violența bărbaților împotriva femeilor.

Și în cazul infracțiunii de viol, organizațiile neguvernamentale avertizează asupra unei probleme majore.

Potrivit datelor centralizate de Centrul FILIA, doar aproximativ o treime dintre dosarele de viol aflate pe rolul parchetelor în 2024 au fost soluționate, iar dintre cele soluționate, aproape 78% s-au încheiat prin clasare.