Un bărbat din Sibiu a fost atacat cu săbii și bâte de cinci tineri, dintre care patru sunt minori

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, agresiunea a avut loc în 30 iunie într-un cartier din Sibiu.

Autorul, un adolescent în vărstă de 17 ani‚ în timp ce se afla Cartierul Avantgarden, în jurul orei 23, l-a lovit cu o sabie în zona capului pe un bărbat în vârstă de 30 de ani.

Agresorul era însoțit de alți trei băieți, doi dintre ei în vârstă de 15 ani și altul de 17 ani. Cei trei minori au lovit și ei victima cu bâte, astfel încât bărbatul de 30 de ani a suferit leziuni traumatice constând în traumatism cranio-cerebral cu plăgi și hematoame pentru a căror vindecare necesită 25-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

„Autorii au prevăzut și acceptat că prin acțiunile lor pot suprima viața persoanei vătămate, și astfel faptele întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de omor”, spune prim-procurorul adjunct Dan Octavian Simion.

Un alt tânăr de 18 ani este acuzat că i-a transportat pe cei 4 autori, cu o mașină de culoare portocalie, în cartierul Avantgarden, unde cei patru agresori aveau asupra lor bâte și săbii și având intenția de a-l agresa fizic pe bărbat. Astfel, tânărul de 18 ani a ajutat „în mod intenționat autorii la săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Fapta acestuia întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea de tentativă de omor”.

Prin ordonanțele procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a dispus urmărirea penale față de autori, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestora.

Cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore, iar vineri se va formula propunere de arestare preventivă Judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu față de cei 4 autori.