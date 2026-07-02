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Neamț: Un bărbat și-a atacat fosta soție cu un cuțit în ziua când a expirat ordinul de protecție

Un bărbat de 34 de ani, din Roman, județul Neamț, și-a atacat fosta soție cu un cuțit imediat după ce a expirat ordinul de protecție. Individul a aruncat cuțitul în curtea unui cimitir înainte de a fi prins.
Neamț: Un bărbat și-a atacat fosta soție cu un cuțit în ziua când a expirat ordinul de protecție
Fotografie cu scop ilustrativ
Laura Buciu
02 iul. 2026, 11:54, Social
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Ordinul de protecție față de fostul soț, emis pentru o perioadă de șase luni, a încetat la data de 30 iunie. În ziua imediat următoare, bărbatul a atacat-o pe fosta soție cu un cuțit în timp ce aceasta se afla în mașină, pe o stradă din Roman, transmite, joi, Poliția Neamț.

„Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie, de 30 de ani, din Roman, despre faptul că, fostul soț a atacat-o cu un cuțit. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce femeia se afla într-un autoturism, ce staționa pe strada Mihai Viteazu, ar fi fost atacată de fostul soț, un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate. Bărbatul ar fi spart geamul lateral al autovehiculului și i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri, folosindu-se de un cuțit”, potrivit Poliției Neamț.victimă

În incident, a intervenit un bărbat, timp în care victima a reușit să plece cu mașina și să sune la 112.

Polițiștii l-au depistat și imobilizat pe bărbatul de 34 de ani. Totodată, în urma verificărilor desfășurate de polițiști a fost identificat cuțitul folosit în atacul asupra fostei soții, pe care agresorul l-a aruncat în curtea unui cimitir.

Femeia ar fi deținut ordin de protecție față de fostul soț, pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 31 decembrie 2025, al cărui efecte ar fi încetat la data de 30 iunie.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare al riscului, fiind emis un Ordin de Protecție Provizoriu. Având în vedere faptul că una dintre leziunile suferite de persoana vătămată ar fi pus în pericol viața victimei, cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor calificat.

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