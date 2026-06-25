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Focuri de armă trase de polițiști pentru a opri un conflict între mai multe persoane în județul Olt

Un conflict între mai multe persoane a fost oprit de polițiști cu focuri de armă, pe o stradă din orașul Piatra Olt, județul Olt.
Focuri de armă trase de polițiști pentru a opri un conflict între mai multe persoane în județul Olt
Mediafax Foto
Laura Buciu
25 iun. 2026, 10:48, Social
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Scandalul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 20:20, pe strada Sportivilor, din orașul Piatra-Olt, între 4-5 persoane, transmite, joi, Poliția Olt.

Oamenii legii au identificat două persoane ce se agresau reciproc, în timp ce mai multe persoane încercau să le despartă.

Pentru a dispersa grupul și pentru a restabili ordinea publice, polițiștii au somat persoanele implicate. Întrucât acestea nu s-au conformat dispozițiilor legale, a fost utilizat spray iritant-lacrimogen. Ulterior, cei implicați au manifestat un comportament agresiv, iar una dintre acestea ar fi încercat să arunce un corp contondent către polițiști. Astfel, pentru prevenirea producerii unor consecințe mai grave, polițiștii au folosit armamentul din dotare, fiind executat un foc de avertisment în plan vertical.

„În urma intervenției, grupul de persoane s-a dispersat, iar starea conflictuală a fost aplanată, fără a fi înregistrate persoane rănite”, transmite Poliția Olt.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale care se impun.

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