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Un candidat la Congresul SUA, originar din Ucraina, a fost bătut și arestat după ce a făcut scandal pe o plajă

Un candidat la Congresul SUA, originar din Ucraina, a fost arestat după ce a făcut scandal pe o plajă din Hawaii. Deoarece i s-a cerut să dea muzica mai încet, el a amenințat că va împușca o femeie și a scos un cuțit. Înainte de venirea polițiștilor, politicianul a fost făcut groggy de lovitura cu pumnul a unui bărbat.
Un candidat la Congresul SUA, originar din Ucraina, a fost bătut și arestat după ce a făcut scandal pe o plajă
sursa foto: Kirill Basin, FB
Petru Mazilu
05 aug. 2026, 10:16, Politic
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Kirill Basin, originar din Ucraina și candidat la Camera Reprezentanților a SUA din partea Partidului Democrat, a fost arestat în Hawaii, fiind acuzat de amenințări cu moartea, potrivit Nexta.

Conflictul a izbucnit după ce un bărbat de 61 de ani i-a cerut lui Basin să reducă volumul muzicii. În replică, Basin ar fi amenințat că o va împușca pe soția bărbatului. Apoi, în timpul unei altercații cu un trecător, candidatul la Congres ar fi scos un cuțit și ar fi început să amenințe persoanele din jur. În timpul scandalului, un bărbat l-a lovit cu pumnul în față pe politician, făcându-l groggy.

Un candidat și o cauțiune de 1 milion de dolari

După ce a fost luat de polițiști, Basin a fost informat că este cercetat pentru două acuzații de amenințare cu moartea, considerate infracțiuni grave în SUA. Instanța a stabilit o cauțiune de 1 milion de dolari.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatului îi poate fi aplicată o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Conform legilor din Hawaii, utilizarea unei arme albe poate califica cazul ca o infracțiune gravă.

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