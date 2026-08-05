Explozii uriașe în portul din Dubai

Explozii multiple s-au produs în portul și în zona industrială Jebel Ali din Dubai, în timpul nopții, potrivit Clash Report. Deasupra zonei s-a ridicat un nor gros de fum negru. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite consideră că a fost un accident industrial.

În schimb, surse media iraniene atribuie exploziile unui atac cu rachete sau drone al grupării Houthi, lansat din Yemen.

Reprezentanții Houthi nu au confirmat informația, însă au anunțat că au atacat un petrolier saudit, numit Wafa. Vaporul care a fost atacat cu rachete balistice se afla în Marea Roșie, în zona de nord, în largul orașului Yanbu.

Statistica arată că a fost al optulea petrolier saudit vizat de Houthi de la începutul blocadei, pe 22 iulie. Rebelii susțin că au forțat 29 de alte petroliere saudite să se întoarcă în Marea Roșie și în Marea Arabiei. Gruparea Houthi din Yemen este o aliată a Iranului și a anunțat că va ataca obiective SUA și ale aliaților americani.