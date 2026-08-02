Cel mai înalt general american din Europa avertizează Pentagonul că nu dispune de forțe suficiente pentru a proteja Israelul

Cel mai înalt general american din Europa, generalul Alexus Grynkewich, a avertizat Pentagonul în această săptămână că nu dispune de forțe navale suficiente pentru a continua protejarea Israelului împotriva rachetelor balistice inamice.

Potrivit oficialilor citați de publicația The Washington Post (WP), resursele Marinei sunt solicitate la maximum din cauza blocadei porturilor iraniene.

El a notificat Pentagonul în scris, afirmând că, fără un alt distrugător al Marinei, va fi nevoit să aleagă apărarea „teritoriului național” al Statelor Unite în detrimentul celui al Israelului, au mai spus oficialii pentru WP, sub protecția anonimatului.

Până în acest moment, Pentagonul nu a venit cu o reacție oficială.

Marina americană, sub presiune

Avertismentul generalului vine într-un moment tensionat al situației din Orientul Mijlociu, în contextul în care războiul din Iran continuă, iar intensitatea operațiunii a epuizat stocurile americane de arme defensive esențiale.

Marina SUA a fost supusă unei presiuni deosebite, întrucât administrația americană a ordonat blocarea porturilor iraniene ca răspuns la închiderea de către Teheran a Strâmtorii Ormuz.

Distrugătoarele navale americane din estul Mării Mediterane sunt utilizate de mulți ani ca parte a apărării Israelului. Aceste nave sunt echipate cu radare puternice și au doborât rachete îndreptate împotriva Israelului nu numai din partea Iranului, ci și din partea militanților houthi din Yemen.

În luna mai, The Washington Post relata că evaluările Pentagonului efectuate la începutul războiului au arătat că forțele americane au suportat greul apărării Israelului împotriva rachetelor balistice iraniene.

Două distrugătoare, USS Paul Ignatius și USS Roosevelt, se aflau vineri în Marea Mediterană, în timp ce alte trei distrugătoare se aflau la Rota: USS Arleigh Burke, USS Bulkeley și USS Oscar Austin.

Mai aproape de Iran, o flotă de nave suplimentare se afla în Marea Arabiei, dar și două portavioane, USS George H.W. Bush și USS Abraham Lincoln.

Un alt distrugător, USS Gonzalez, se află în Marea Roșie, unde gruparea Houthi din Yemen a încercat să impună propriul blocaj asupra transportului comercial.

Trump suspendă atacurile asupra Iranului și susține că aliații din Orientul Mijlociu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului

Președintele american Donald Trump a afirmat duminică dimineață, într-o postare pe rețelele de socializare, că aliații din Orientul Mijlociu au atins parametrii unui acord pentru a pune capăt războiului din Iran și a spus că va amâna deocamdată să ordone noi atacuri în conflictul care durează de cinci luni.

„Pe baza acestei cereri, am fost de acord, pentru beneficiul viitor al lumii și, de asemenea, pentru supraviețuirea unui Iran prosper și de succes, să anulez atacul, sub rezerva posibilității de a încheia rapid un acord”, a declarat Trump.

El a adăugat că Israelul a fost de acord să se alăture SUA în angajamentul de a încerca să finalizeze acordul cu Iranul care ar pune capăt războiului.