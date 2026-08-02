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Temperaturile din Coreea de Sud ajung la un nou record. Guvernul ia măsuri

Temperaturile din Coreea de SUd au ajuns, duminică, la un nou record. Valul de căldură din țară determină Guvernul să ia măsuri, populația fiind sfătuită să limiteze activitățile în aer liber.
Temperaturile din Coreea de Sud ajung la un nou record. Guvernul ia măsuri
Diana Nunuț
02 aug. 2026, 09:58, Știri externe
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Temperaturile din Coreea de Sud au ajuns, duminică, la un nou record, pe fondul valului de căldură care continuă să afecteze țara, a anunțat agenția meteorologică de stat.

Potrivit agenției de presă Yonhap, în orașul Yangsan, în sud-estul țării, la aproximativ 310 kilometri sud-est de Seul, termometrele au indicat 42,5 de grade Celsius.

Aceasta a reprezentat cea mai mare valoare înregistrată de la începutul observațiilor meteorologice moderne pe Peninsula Coreeană, în 1904, conform datelor colectate de cele 97 de stații de observare pe termen lung ale KMA.

Duminică a fost a cincea zi consecutivă în care temperaturile au depășit 40°C în Yangsan.

În contextul valului de căldură, există îngrijorări ca temperatura ar putea depăși chiar și 43°C.

Guvernul ia măsuri

În aceste condiții, Guvernul a declanșat o operațiune de urgență de „Nivel 2” a centrului de intervenție în caz de dezastre începând cu ora prânzului, pentru a consolida răspunsul la nivel guvernamental la temperaturile extrem de ridicate.

De asemenea, populația este sfătuită să evite, pe cât posibil, activitățile în aer liber și să respecte măsurile de siguranță.

În plus, premierul Coreei de Sud, Han Seong-sook, a solicitat ministerelor și administrațiilor provinciale să intensifice controalele de siguranță asupra persoanelor cele mai vulnerabile la căldură și să asigure o alimentare stabilă cu energie electrică și apă.

Peste tot în lume, episoadele de căldură devin tot mai intense şi mai frecvente din cauza schimbărilor climatice. În Europa, în special în Franța, Grecia și Spania, pompierii luptă cu incendiile de vegetație izbucnite pe fondul temperaturilor extreme.

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