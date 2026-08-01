Prima pagină » Economic » Restricții de tonaj din cauza caniculei: camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în trei județe aflate sub Cod Roșu

Restricții de tonaj din cauza caniculei: camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în trei județe aflate sub Cod Roșu

Șoferii camioanelor de peste 7,5 tone vor avea restricții de circulație duminică, 2 august, între orele 12:00 și 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor și Arad. Măsura a fost instituită de CNAIR din cauza Codului Roșu de caniculă, pentru a proteja carosabilul de degradările provocate de temperaturile extreme.
Restricții de tonaj din cauza caniculei: camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în trei județe aflate sub Cod Roșu
Gabriel Pecheanu
01 aug. 2026, 16:12, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șoferii de camioane trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație. CNAIR a anunțat că duminică, 2 august 2026, în intervalul 12:00–20:00, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor și Arad, aflate sub avertizare Cod Roșu de caniculă.

Restricții de circulație în județele afectate de Codul Roșu de caniculă

Măsura a fost luată ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie privind valul de căldură persistent, temperaturile extreme și disconfortul termic deosebit de accentuat.

Potrivit CNAIR, restricțiile sunt necesare pentru protejarea infrastructurii rutiere și prevenirea degradării carosabilului în condiții de temperaturi foarte ridicate.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții de caniculă”, au transmis reprezentanții companiei.

Unde se aplică restricțiile

Interdicția este valabilă duminică, 2 august 2026, între orele 12:00 și 20:00, pe toate sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor și Arad.

Ce transporturi sunt exceptate

Restricțiile nu se aplică mai multor categorii de transporturi considerate esențiale, printre care:

transportul de persoane;
transportul de animale vii și produse perisabile;
transporturile funerare și poștale;
distribuția de carburanți;
transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;
transporturile de produse alimentare;
transporturile de mărfuri cu temperatură controlată;
transporturile din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR);
utilajele CNAIR și cele implicate în lucrările de construcție și întreținere a infrastructurii rutiere.

CNAIR: Restricțiile pot fi extinse

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a precizat că va monitoriza evoluția avertizărilor meteorologice și va reveni cu noi informații dacă Administrația Națională de Meteorologie va emite alte avertizări de caniculă pentru noi județe.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Imaginile cu noua Dacia au fost dezvăluite mai repede » Mașina poate fi condusă de la 16 ani
GSP.ro
INTERCEPTĂRI | Directorul Uzinei Mecanice București, blocat în primirea șpăgii de un eveniment la Cotroceni: „Păi, mâine se duce la Nicușor Dan, că e Ziua Europei”
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Mecanicii români au dovedit că un tip de motoare noi de 3 cilindri, care au curea de distribuţie scăldată în ulei, au probleme de fiabilitate
Libertatea
Cum fac americanii sarmale. Ingredientul-surpriză care schimbă complet gustul și pe care românii îl evită
CSID
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia