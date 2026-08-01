Reacție rapidă la decizia Fitch de menținere a ratingului. Ce este normal și ce este ciudat? De ce va fi și mai greu cu Moody’s?

Din comunicatul Fitch reiese că înainte cu două zile decizia era de retrogradare la junk, însă autoritățile române au făcut apel (contestație este mult spus) și au cerut o nouă decizie a comitetului de rating, în baza unor informații / răspunsuri tehnice / corecții actualizări de date noi, peste cele luate în considerare în evaluarea din raportul și decizia inițiale.

Ce este normal și ce este ciudat? Voi explica cum funcționează acest proces, pe baza analizei metodologiei agențiilor de rating (analize despre care am mai scris în analizele 1, 2, 3, 4 și 5).

A. Era normal ca Fitch să păstreze ratingul României?

În raportul de evaluare, echipa de experți ai agenției de rating acordă un scoring final, pe baza a două tipuri de analize.

O analiza tehnică, cantitativă care înseamnă 80-85% din evaluarea finală și cuprinde criterii cuantificabile, principale fiind: a) starea finanțelor publice, exprimată prin analiza ultimei execuții bugetare / respectarea traiectoriei angajate de deficit, analiza sustenabilității datoriei guvernamentale, analiza acoperirii necesarului de finanțare (inclusiv existența unui buffer în Trezorerie care să acopere 3-4 luni din necesarul de finanțare) etc; b) soliditatea în domeniul monetar-bancar, măsurată prin consistența politicilor monetare, solvabilitatea, lichiditatea și profitabilitatea în sectorul bancar, calitatea activelor și dinamica ratei creditelor neperformante precum și prin analiza testelor de stres bancar; c) analiza sustenabilității sectorului extern, de la analiza sustenabilității datoriei externe, a dinamicii deficitului de cont current și finanțarea sănătoasă a lui – din fluxuri negeneratoare de datorie externă, adecvarea rezervelor internaţionale s.a.m.d) analiza economiei reale – de la prognoza privind creșterea economică, descompunerea creșterii PIB real, analiza dinamicii PIB pe locuitor, viteza de convergență, dinamica PIB potential, absorbția de fonduri UE etc; e) analiza eficacității instituționale, prin indicatori cuantificabili privind eficiența guvernării vezi indicatorii Băncii Mondiale.

Am prezentat matricea simplificată a analizei, sunt luați în calcul indicatori detaliați, specifici.

România este evaluată în raport cu ea însăși, folosind dinamica/ sustenabilitatea acestor indicatori în timp (trecutul apropiat / present și viitorul apropiat 6-12 luni), în raport cu starea inițială (sunt evaluate progresele /regresele) și este evaluată și comparativ, în raport cu grupul de țări cu același rating și rating superior (unde se calculează niște intervale / praguri medii).

Obiectiv vorbind, pe această analiză cantitativă, nu existau motive ca România să fie retrogradată – dimpotrivă analiza noastră în funcție de metodologia lor (prezentată pe scurt aici, în trecut) indică un plus de 1-2 trepte de rating (note, notches) față de grupul de țări asociat nivelui de rating, la care suntem în prezent. Mai mult, pe analiza de fiscal stres test, probabilitatea de apariție a unui fiscal event în următoarele 12 luni în România este redusă. Deci, din aceste puncte de vedere, România trebuia sa treacă la perspectiva Stabilă de la perspectiva Negativă asociată în prezent.

O analiză calitativă (expert, subiectivă), care include criterii precum calitatea instituțională, lupta contra corupției, impactul generat de proximitatea față de război, riscul geopolitic, incertitudinea politicilor economice și mai ales stabilitatea politică) (15-20% din evaluarea finală). La această analiză, probabil că trebuia să primim 1 treaptă de rating îm minus (2 trepte în minus este exagerat, înseamnă cea mai proastă evaluare, dusă la maximum!) – mai ales că funcționăm cu un guvern demis de 3 luni de zile și că nu există perspectiva unei stabilități politice pe termen mediu.

B. Este ciudată modificarea deciziei de rating în 24-48h?

În practică nu este ceva des întâlnit ca o decizie a Comitetului de Rating să fie răsturnată pe baza unor informații noi furnizate. Este ceva procedural, dar efectiv se întâmplă rar așa ceva, ține mai mult de decizia internă a agenției de rating. Am spus că este procedural corect, nu este o încălcare a procedurii, nu este o favorizare făcută României. Argumentul meu constă în prevederile interne ale Fitch Ratings și în Regulamentul 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit aici.

Fitch a trimis un draft cu decizia / rezultatul evaluării inițiale către autoritățile române, solicitând verificarea, actualizarea și, dacă este cazul, furnizarea unor informații noi care să schimbe perspectiva de evaluare. Un fel de conciliere, nu este vorba de a contesta ceva.

BNR, Ministerul Finanțelor și alte instituții ale statului au răspuns tehnic, furnizînd informații tehnice noi, actualizând evoluțiile, utilizând analize tehnice în favoarea menținerii ratingului. Acestea au fost acceptate și decizia privind downgrade-ul a fost amânată, nu eliminată – în opinia mea, următoarea evaluare devenind și mai dificilă.

C. Dar ce s-a putut întâmpla în ultimele 24-48h pentru a se răsturna decizia de downgrade?

În primul rând, nu trebuie să fim naivi, un lobby puternic în favoarea României, mergând și până la impactul geostrategic al unei astfel de decizii, dar nu numai. Spun anumite teorii că a fost o luptă între anumite acțiuni / anumiți piromani care puteau beneficia de pe urma aruncării României în junk și cei care au luptat pentru păstrarea României la nivelul recomandat investițiilor – pare că aceste teorii se confirmă pe măsură ce timpul trece.

În al doilea rând, o mare importanță a avut-o faptul că Parlamentul a trecut rapid și adoptat legile conforme pentru atragerea banilor din PNRR, peste 4 miliarde euro venind din îndeplinirea angajamentelor rezolvate de Parlament în sesiunea extraordinară din ultimele zile (cu efecte pozitive asupra economiei reale, veniturilor, rezervelor internaționale, stabilității cursului de schimb, adecvării rezervelor internaționale etc).

În al treilea rând, este vorba despre calitatea informațiilor / analizelor /răspunsurilor tehnice oferite de experții din BNR, Ministerul Finanțelor și Consiliul Fiscal, inclusiv actualizarea informațiilor privind execuția bugetară, analize de sustenabilitate etc.

D.Ce lecții trebuie învățate de aici și cine trebuie să acționeze rapid?

În primul rând, downgrade-ul și problemele associate vin în principal din analiza calitativă – instabilitatea politică. Jocul de-a formarea noului guvern trebuie să înceteze imediat. Un guvern stabil, cu o cât mai mare susținere în Parlament ar fi ideal.

În al doilea rând, respectarea traiectoriei de deficit angajate în Planul Național Bugetar Structural 2025-2031 este acțiune structurală, de necontestat. În al treilea rând, implementarea măsurilor / programelor prevăzute în Planul de Relansare Economică (adoptat, cu linii de finanțare prevăzute in buget, având efecte de multiplicare mari și costuri bugetare marginale) nu mai trebuie amânată. La cât de irațional a fost aplicat pachetul de ajustare – fără a stimula producția industrială, PIB-ul, cu accent pe 95% dintre românii cu venituri mici și medii și pe tăieri în educație, sănătate, cercetare și cultură – România poate cădea din lac în puț, se îmbunătățește starea finanțelor publice- un criteriu din evaluarea de rating și se înrăutățesc dramatic perspectiva de creștere economică și toate efectele associate – adică alte criterii din evaluarea de rating.

E. De ce va fi mai greu cu Moody ` s?

Este adevărat că dintre cele 3 agenții de rating, Fitch acordă cea mai mare importanță în analiza calitativă criteriului privind instabilitatea politică. Dar atenție, Moody`s leagă acest criteriu – instabilitatea politică – de efectul asupra respectării țintelor de deficit și a traiectoriei angajate, finanțării, sustenabilității datoriei guvernamentale.

Cu siguranță cer să vadă măsuri, angajamente privind o guvernare stabilă și respectarea țintelor de deficit angajate și post 2026. Și tot Moody`s leagă mai puternic evaluarea de costurile proximității României față de războiul din Ucraina, impactul crizei din Iran/ Strâmtoarea Hormuz și alte evenimente geopolitice majore.

Câteva reflecții de final

Eforturile merită apreciate însă laudele nu, mai ales în condițiile în care Fitch acordă Poloniei rating A- (stabil), Cehiei AA-(stabil), Slovaciei A- (stabil), Croației A- (stabil), Letoniei A- (stabil), Bulgariei BBB+ (stabil), Ungariei BBB (negativ) iar România se chinuie cu un rating BBB- (negativ) cu decizie inițială de retrogradare. România trebuia să argumenteze acum pentru trecerea la perspectivă stabilă – dacă exista predictibilitate politică – nu să lupte pentru evitarea downgrade-ului.

Nu cred în eroii salvatori aplaudați de boți și fanatici. Eroi sunt românii normali, care muncesc și suferă prin pierderea record a puterii de cumpărare, prin concedieri. Eroi sunt cei cu afaceri care produc valoare adăugată în România și sunt contribuabili corecți. Eroi sunt cei care au învățat carte și pot duce niște negocieri tehnice în care să domine orice expert al unei agenții de rating, FMI sau altă organizație internațională prestigioasă.

Și, pornind de aici, revin la câteva întrebări structurale. Nu cumva este ciudat că am fost ținuți pe ultima treaptă în aproape toată perioada postaderare? Nimic bun nu s-a întâmplat în România post 2007 astfel încât să nu fim ridicați la trepte de rating superioare, așa cum au fost evaluate țări din regiune?

Pentru că una este să pici de la A+ la A sau de la A la A- și alta este să stai pe ultima treaptă înaintea junkului, de 15 ani.

Ce este notabil pentru rating, o țară precum România, care, cu toate suferințele majore provocate – economia reală pe butuci, tensiuni sociale majore, austeritate oarbă, reducerea potențialului de convergență – livrează si respectă angajamentele privind reducerea deficitului (cea mai dură corecție din UE) sau una care demonstrează că nu poate realiza angajamentul nici măcar gradual?

Tot țara care are cele mai ridicate costuri legate de proximitatea războiului din Ucraina este sancționată?

Tot în calul sleit de puteri și care trage în continuare se lovește cu biciul?