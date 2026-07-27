BNR lansează o monedă din argint dedicată scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu

Prețul monedei este de 1.050 de lei cu TVA, sumă care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate, potrivit unui comunicat al BNR.

Moneda este realizată din argint, are un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame. Tirajul aprobat de BNR este de 300 de exemplare.

Pe avers se află o compoziție grafică inspirată de romanul „Concert din muzică de Bach”, alături de inscripția „ROMANIA”, stema țării, anul emisiunii, 2026, și valoarea nominală de 10 lei.

Reversul prezintă portretul și numele scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu, precum și anii între care a trăit aceasta, 1876-1955.

Monedele sunt ambalate în capsule transparente și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză.

Monedele din argint cu tema Hortensia Papadat-Bengescu – 150 de ani de la naștere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Emisiunea va fi disponibilă prin sucursalele regionale din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Hortensia Papadat-Bengescu a fost una dintre cele mai importante prozatoare române din perioada interbelică. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără „Concert din muzică de Bach”, „Fecioarele despletite” și „Drumul ascuns”.