BNR lansează un set de monetărie dedicat împlinirii a 120 de ani de la inaugurarea Expoziției Generale Române din 1906

Potrivit unui comunicat al BNR, setul de monetărie conține monedele românești aflate în circulație, cu valoare nominală de: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani – calitate proof like și o medalie din argint – calitate proof.

Aversul prezintă o imagine de ansamblu a Expoziției Generale Române, inscripțiile „EXPOZITIA GENERALA ROMANA”, „120 DE ANI” și anul „2026”.

Reversul redă portretul și numele regelui Carol I, pavilionul Casei Regale din cadrul Expoziției și inscripțiile „40 DE ANI DE DOMNIE”, „25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REGATULUI ROMANIEI” și anul „1906”.

Setul de monetărie este prezentat sub formă de pliant introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locașuri speciale.

Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1.000 seturi.

Preţul de vânzare, inclusiv TVA, pentru setul de monetărie este de 630 de lei.

Lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie se face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.