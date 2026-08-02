Ascensiunea spectaculoasă a statelor baltice: de la fabrici sovietice la companii de miliarde și centre ale inovației

Spre deosebire de campaniile similare din Italia sau Franța, care promovează patrimoniul și meșteșugurile tradiționale, statele baltice vor să se prezinte drept țări ale inovației, relatează AFP.

Cele trei state au dat naștere unui număr tot mai mare de startup-uri cunoscute la nivel mondial, precum platforma de vânzare a produselor la mâna a doua Vinted, serviciul de transport Bolt și Skype, una dintre primele aplicații de apeluri video.

Deși au împreună puțin peste șase milioane de locuitori, statele baltice aveau anul trecut aproximativ 33.000 de startup-uri, potrivit datelor companiei letone Lursoft IT, specializată în baze de date comerciale și financiare.

În 2025, startup-urile din regiune au atras finanțări de 607 milioane de euro, cu 20% mai mult decât în anul precedent, potrivit raportului anual realizat de Practica Capital și Firstpick.

Statele baltice au în prezent 17 „unicorni”, termen folosit pentru startup-urile evaluate la peste un miliard de dolari.

„Spirit antreprenorial”

În urmă cu mai puțin de patru decenii, Estonia, Letonia și Lituania și-au recâștigat independența, dar au moștenit fabrici ineficiente din economia planificată a Uniunii Sovietice.

„Recâștigarea independenței… a eliberat spiritul antreprenorial care fusese anterior reprimat sub regimul sovietic”, a declarat antreprenorul letono-american Girts Graudins, care a subliniat că regiunea are o tradiție în domeniul științei și al industriei încă de la începutul secolului al XX-lea.

Problemele moștenite din economia planificată sovietică au încurajat, la rândul lor, apariția unor soluții inovatoare, a explicat Kadri Ukrainski, profesoară la Universitatea din Tartu, Estonia.

„Venind din perioada sovietică, nu aveam sisteme de telefonie foarte bune”, a declarat ea. Această situație a contribuit la apariția Skype, primul și, probabil, cel mai cunoscut unicorn al Estoniei.

Skype a fost fondată în 2003 de doi antreprenori scandinavi și patru programatori estonieni. Până în 2005, platforma ajunsese la 50 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial, iar în același an a fost vândută site-ului de licitații online eBay pentru aproximativ 2,6 miliarde de dolari.

Aderarea celor trei țări la Uniunea Europeană, în 2004, le-a oferit acces la piața comunitară și la noi surse de finanțare.

Estonia, o țară cu 1,3 milioane de locuitori, are în prezent zece „unicorni”, cel mai mare număr raportat la populație din Europa.

Efectul produs de succesul Skype și Vinted

Deși Microsoft a închis Skype în 2025, după ce cumpărase aplicația în 2011, influența companiei continuă să fie resimțită în regiune.

Fondatorii și primii angajați ai companiei au folosit experiența acumulată pentru a-și înființa propriile afaceri și i-au inspirat și pe alții să le urmeze exemplul.

Vinted, platforma de vânzare a hainelor la mâna a doua și primul „unicorn” al Lituaniei, a avut un efect asemănător.

Vinted a devenit în 2019 primul startup lituanian evaluat la peste un miliard de dolari, iar în aprilie a ajuns la o valoare de piață de opt miliarde de dolari. Lituania are în prezent șase astfel de companii.

Impactul acestor companii este resimțit și în economia locală, a declarat Karolina Urbonaite, directoarea Startup Lithuania, instituția guvernamentală care sprijină ecosistemul de startup-uri al țării.

„Startup-urile noastre plătesc multe taxe. Ele creează noi locuri de muncă”, a spus aceasta. Urbonaite a adăugat că startup-urile lituaniene au în total peste 20.000 de angajați, oferă salarii ridicate și atrag investiții străine.

Accentul pus în statele baltice pe educația STEM, adică știință, tehnologie, inginerie și matematică, contribuie și la formarea unei noi generații de antreprenori din domeniul tehnologiei.

Elevii din statele baltice au obținut la disciplinele STEM rezultate mai bune decât cei din Franța, Suedia, Statele Unite și Norvegia, potrivit celei mai recente ediții a evaluării PISA, realizată de OCDE.