Atacurile cu drone creează tensiuni în Țările Baltice

Avioane de luptă NATO au fost ridicate de la sol de mai multe ori în această săptămână după declanșarea alertelor aeriene în cele trei state membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Estonia a anunțat marți că un avion NATO a doborât o dronă deasupra teritoriului său.

O zi mai târziu, Lituania a raportat o nouă incursiune aeriană. Autoritățile au închis temporar aeroportul din Vilnius, au oprit traficul în capitală și au trimis populația în adăposturi antiaeriene, inclusiv pe președinte și premier.

Noi drone au fost detectate joi în spațiul aerian al Letoniei și Lituaniei, iar avioane NATO au fost din nou mobilizate.

Kievul și-a cerut scuze pentru incidente, susținând că dronele au fost deviate de sistemele rusești de bruiaj electronic.

În schimb, Moscova a acuzat statele baltice că permit Ucrainei să își folosească spațiul aerian pentru atacuri asupra unor ținte din Rusia. Estonia, Letonia și Lituania au respins acuzațiile.

Ministerul de Externe de la Tallinn a calificat afirmațiile Rusiei drept „acuzații false și provocări deliberate”.

Posibilă misiune completă de apărare NATO în regiunea baltică

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol securitatea pe flancul estic al Europei.

Potrivit autorităților baltice, dronele ar fi traversat accidental frontiera după atacuri asupra infrastructurii energetice rusești din apropierea Mării Baltice.

În două cazuri, dronele au lovit un rezervor petrolier gol în Letonia și o conductă a unei centrale electrice din Estonia.

Experții citați de BBC spun că unele drone ar fi putut fi afectate de bruiaj electronic, în timp ce altele ar fi ratat țintele din cauza unor erori ale sistemelor bazate pe inteligență artificială.

Situația este și mai sensibilă în cazul Lituaniei, deoarece dronele care ajung acolo trebuie să traverseze Belarus. Ministerul lituanian al Apărării a afirmat că Minsk a avertizat Vilniusul în legătură cu dronele detectate miercuri.

Pe fondul incidentelor, președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei au cerut NATO transformarea actualei misiuni de poliție aeriană într-o misiune completă de apărare aeriană în regiunea baltică.