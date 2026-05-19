Primele imagini cu drona doborâtă în Estonia de avionul de vânătoare F-16 pilotat de români

Presa estoniană a dat publicității imagini cu drona ucraineană doborâtă în Estonia de avionul de vânătoare F-16 pilotat de români.
Sorina Matei
19 mai 2026, 19:11, Știri externe
Potrivit ministrului Apărării estonian, Hanno Pevkur, o dronă de origine aparent ucraineană a intrat în Estonia și a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-16, pilotat de români, al Misiunii de Poliție Aeriană Baltică din sudul Estoniei, între Võrtsjärv și Põltsamaa.

Resturile dronei au căzut în Kablaküla, municipiul Põltsamaa.

„Sistemele noastre radar aerian și ale forțelor aeriene au identificat o potențială amenințare aeriană chiar înainte ca [drona] să ajungă în Estonia”, a remarcat Pevkur la conferința de presă comună de astăzi a Forțelor de Apărare și a Ministerului Apărării.

Drona a intrat pe teritoriul estonian, au fost inițiate procedurile convenite, iar avioanele de vânătoare ale Poliției Aeriene Baltice au decolat. Unitatea Română de Poliție Aeriană cu sediul în Šiauliai, Lituania, a răspuns amenințării folosind avioane de vânătoare F-16 și a doborât drona astăzi la ora 12:14.

Potrivit primarului municipalității rurale Põltsamaa, Taavi Aasa, drona s-ar fi prăbușit în zona Kablaküla.

Forțele de Apărare au explicat că drona a fost monitorizată prin supraveghere aeriană înainte de decizia de a o doborî. „Forțele de Apărare își bazează operațiunile pe un mediu de pace, inclusiv minimizarea impactului asupra populației civile și a infrastructurii. Operațiunea a fost condusă de Centrul de Control al Operațiunilor Aeriene din Letonia”, a menționat site-ul kriis.ee .

Potrivit ministrului Apărării, drona s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă.

Un purtător de cuvânt al Poliției de Securitate a confirmat la ora 17:00 că piesele de dronă au fost găsite și că detalii suplimentare vor fi clarificate în timpul procedurilor.

NATO a confirmat că avioanele de vânătoare F-16 românești care participau la misiunea NATO de poliție aeriană în zona Baltică din Lituania au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian estonian.

Potrivit MApN, o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât drona din spațiul aerian estonian.

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde asigură protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

