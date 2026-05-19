Primele imagini cu drona doborâtă în Estonia de avionul de vânătoare F-16 pilotat de români

Forțele de Apărare au explicat că drona a fost monitorizată prin supraveghere aeriană înainte de decizia de a o doborî. „Forțele de Apărare își bazează operațiunile pe un mediu de pace, inclusiv minimizarea impactului asupra populației civile și a infrastructurii. Operațiunea a fost condusă de Centrul de Control al Operațiunilor Aeriene din Letonia”, a menționat site-ul kriis.ee .

Un purtător de cuvânt al Poliției de Securitate a confirmat la ora 17:00 că piesele de dronă au fost găsite și că detalii suplimentare vor fi clarificate în timpul procedurilor.

NATO a confirmat că avioanele de vânătoare F-16 românești care participau la misiunea NATO de poliție aeriană în zona Baltică din Lituania au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian estonian.

Potrivit MApN, o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât drona din spațiul aerian estonian.