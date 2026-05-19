Prima pagină » Știri externe » Rusia lansează unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra Ucrainei. Peste 500 de drone și zeci de rachete au vizat opt regiuni

Rusia lansează unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra Ucrainei. Peste 500 de drone și zeci de rachete au vizat opt regiuni

Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți unul dintre cele mai intense bombardamente aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, într-o nouă escaladare a războiului care continuă fără semne clare de armistițiu, scrie Euronews.
Rusia lansează unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra Ucrainei. Peste 500 de drone și zeci de rachete au vizat opt regiuni
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
19 mai 2026, 08:36, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile de la Kiev susțin că peste 500 de drone și aproape douăzeci de rachete balistice și de croazieră au fost lansate asupra mai multor orașe ucrainene. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Euronews, atacurile au vizat opt regiuni ale țării și au rănit peste douăzeci de civili, inclusiv trei copii.

Dnipro, printre cele mai lovite orașe

Orașul Dnipro și regiunea centrală din jurul său au fost cele mai afectate de bombardamente. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor și evacuarea locatarilor din clădirile avariate. Autoritățile ucrainene afirmă că Rusia a folosit cel puțin 524 de drone Shahed de fabricație iraniană, alături de rachete lansate de pe mare și de la sol. Bombardamentele vin după o perioadă în care atacurile la distanță lungă s-au intensificat puternic, în ciuda apelurilor internaționale pentru reducerea tensiunilor. Încetarea focului dintre 9 și 11 mai, despre care Donald Trump afirmase că a fost solicitată atât lui Vladimir Putin, cât și lui Zelenski, nu a produs efecte vizibile pe teren.

Kievul: Rusia lovește tot mai des zone rezidențiale

În ultimele zile, atacurile rusești asupra Ucrainei au provocat zeci de victime. Oficialii ucraineni spun că multe dintre lovituri au vizat zone civile și cartiere rezidențiale. Unul dintre cele mai grave incidente recente a avut loc la Kiev, unde cel puțin 24 de persoane au murit într-un bloc de apartamente lovit de rachete rusești. În paralel, Ucraina și-a intensificat propriile atacuri asupra teritoriului rus. Moscova a anunțat că patru persoane au murit în urma unor lovituri ucrainene, inclusiv trei în apropierea capitalei ruse.

Ucraina dezvoltă arme cu rază lungă

Pe fondul războiului de uzură, Ucraina încearcă să își consolideze capacitățile de atac la distanță. Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că țara a dezvoltat prima sa bombă planată, o armă capabilă să lovească ținte aflate la zeci de kilometri în spatele frontului. Noua armă transportă un focos de 250 de kilograme și este destinată atacării fortificațiilor, centrelor de comandă și infrastructurii militare ruse. Piloții ucraineni testează deja sistemul în condiții reale de luptă. Zelenski susține că aceste noi capabilități schimbă atât dinamica războiului, cât și percepția internațională asupra conflictului.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
Libertatea
Zodia care își va recâștiga libertatea în vara lui 2026. Experții în astrologie anunță 3 luni de schimbări intense
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia