Arabia Saudită a doborât trei drone care au pătruns în spațiul său aerian din Irak

Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus duminică dimineață trei drone care au intrat în spațiul său aerian dinspre Irak.

Purtătorul de cuvânt al ministerului apărării, generalul-maior Al-Maliki, a declarat că instituția „își rezervă dreptul de a răspunde la momentul și locul potrivit”, potrivit unui comunicat publicat pe platforma X.

Ostilitățile s-au redus, dar dronele continuă să fie lansate

Arabia Saudită a subliniat că va lua toate măsurile necesare pentru a face față tentativelor de „încălcare a suveranității Regatului, a securității acestuia și a siguranței cetățenilor și rezidenților săi de pe teritoriul său”.

Incidentul survine după ce singura centrală nucleară a Emiratelor Arabe Unite a fost lovită duminică dimineață de o dronă.

Deși ostilitățile legate de conflictul cu Iranul s-au redus după armistițiul din aprilie, drone continuă să fie lansate din Irak spre țările din Golf, printre care Arabia Saudită și Kuweit.