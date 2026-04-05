Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 37 | Omanul și Iranul, negocieri pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz / Armata Iranului acuză că SUA au folosit un aeroport abandonat în cadrul operațiunii de salvare / Arabia Saudită condamnă actele de vandalism asupra Ambasadei Emiratelor Arabe Unite din Damasc

Trump anunță un posbil acord cu Iranul:Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul

Întrebat despre un posibil acord cu autoritățile de la Teheran, președintele Trump a spus duminică: „Cred că există o șansă bună mâine, ei negociază acum”, în cadrul unui interviu acordat Fox News.

Președintele a avertizat și asupra unei tergiversări a negocierilor: „Dacă nu ajung la un acord repede, iau în calcul să arunc totul în aer și să preiau controlul asupra petrolului”.

Iranul îi răspunde lui Trump: Întreaga regiune va arde pentru că urmați ordinele lui Netanyahu

Mohammad Bagher Qalibaf a respins amenințările președintelui american și a avertizat asupra consecințelor pe care le vor avea acțiunile lui.

„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un IAD pentru fiecare familie în parte, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Nu vă înșelați, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, se arată în mesajul publicat pe X

Lavrov cere Statelor Unite să renunțe la „limbajul ultimatumurilor”

„Partea rusă și-a exprimat speranța că eforturile depuse de o serie de țări pentru a dezamorsa tensiunile din jurul Iranului vor avea succes, ceea ce ar fi facilitat de renunțare de către Statele Unite a limbajului ultimatumurilor și revenirea la negocieri”, transmite ministerul rus de Externe.

China, pregătită să colaboreze cu Rusia pentru soluționarea conflictului

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi a subliniat, într-o convorbire telefonică cu Serghei Lavrov, că Beijingul este pregătit să continue colaborarea cu Rusia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru soluționarea conflictului din Oriantul Mijlociu.

Cel puțin 11 persoane au fost ucise în urma unui atac israelian asupra Libanului

Un raid aerian israelian asupra satului Kfarhata, din sudul Libanului, s-a soldat cu moartea a șapte persoane, printre care și un copil de patru ani, a anunțat Ministerul Sănătății din Liban. Armata israeliană a lansat atacurile după ce emisese un ordin de evacuare a zonei.

Israelul a lansat atacuri și asupra capitalei libaneze, Beirut, unde patru persoane au fost ucise și alte 39 au fost rănite, notează Reuters.

Israelul a lansat atacul în ziua Paștelui catolic, o sărbătoare celebrată de aproximativ o treime dintre libanezi.

Donald Trump lansează o nouă amenințare: Deschideți Strâmtoarea sau veți trăi în iad

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică un mesaj dur pe Truth Social, în care avertizează autoritățile de la Teheran că „vor trăi în iad” dacă nu redeschid Strâmtoarea Ormuz.

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea afurisită, nebunilor ticăloși, sau veți trăi în Iad – Doar Uitați-vă! Slavă lui Allah”, se arată în mesajul publicat de președintele american pe rețeaua sa de socializare.

Omanul și Iranul au desfășurat negocieri pentru eventuala deschidere a Strâmtorii Ormuz

Ministerul de Externe al Omanului a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă publicat, faptul că sâmbătă, Sultanatul Oman și Republica Islamică Iran au organizat o reuniune la nivel de subsecretari ai ministerelor de externe ale celor două țări, la care au participat specialiști din ambele țări.

În cadrul reuniunii s-au discutat posibile opțiuni pentru asigurarea unei treceri fără probleme prin Strâmtoarea Ormuz, având în vedere circumstanțele actuale din regiune.

Pe parcursul reuniunii, experții din ambele țări au prezentat o serie de perspective și propuneri care vor fi analizate.

O fetiță de 4 ani a murit în urma unui atac israelian asupra Libanului

O fetiță de patru ani se numără printre cele șapte persoane care au fost ucise într-un atac israelian în sudul Libanului, a declarat Ministerul libanez al Sănătății, potrivit Sky News.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au lovit localitatea Kfar Hatta, situată în apropierea orașului de coastă Sidon, după ce ieri seară au cerut întregii populații să se evacueze.

Localitatea găzduiește numeroși refugiați care fugiseră deja din sud.

De asemenea, fumul a fost observat ridicându-se deasupra Beirutului. Atacurile au loc pe fondul continuării luptelor dintre Israel și gruparea militantă Hezbollah.

Arabia Saudită condamnă revoltele și actele de vandalism îndreptate împotriva Ambasadei Emiratelor Arabe Unite din Damasc

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Arabiei Saudite a exprimat condamnarea și denunțarea de către Regat a actelor de revoltă, agresiune și tentativă de vandalism care au vizat Ambasada Emiratelor Arabe Unite și reședința șefului misiunii diplomatice din capitala siriană, Damasc, precum și a ofenselor inacceptabile îndreptate împotriva simbolurilor naționale ale Emirate Arabe Unite.

Într-o declarație difuzată de Agenția de știri saudită (SPA), ministerul a declarat că regatul respinge aceste atacuri, doar și toate formele de violență împotriva diplomaților. Ministerul a subliniat necesitatea asigurării protecției diplomaților și a misiunilor diplomatice, conform legilor și convențiilor internaționale relevante.

Emiratele Arabe Unite au interceptat astăzi 9 rachete, 50 de drone și o rachetă de croazieră

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat, duminică, faptul că sistemele de apărare aeriană au interceptat 9 rachete balistice, o rachetă de croazieră și 50 de drone lansate din Iran, informează Gulf News.

De la începutul atacurilor Iranului, apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite a interceptat în total 507 rachete balistice, 24 rachete de croazieră și 2.191 drone.

Armata Iranului declară că în cadrul operațiunii de salvare, SUA a folosit un aeroport abandonat

Armata iraniană a declarat, duminică, faptul că operațiunea americană de salvare a pilotului dispărut în urma prăbușirii avionului de vânătoare american a constat în extragerea soldatului american care se afla pe un aeroport abandonat din sudul provinciei Isfahan, potrivit France24.

„Așa-numita operațiune militară de salvare a SUA, planificată ca o misiune de înșelăciune și evadare la un aeroport abandonat din sudul provinciei Isfahan, sub pretextul recuperării pilotului unui avion doborât, a fost complet dejucată”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului central al armatei, Khatam Al-Anbiya, citat de France24.

So-called rescue op was planned as deception and escape op under PRETEXT of rescuing pilot. „Trump tries to escape scene of DEFEAT through psychological warfare” pic.twitter.com/4ZM9xKytfH — Ebrahim Zolfaghari ☫ (@ibrahim_zolfgri) April 5, 2026

Cinci membri IRGC, uciși în atacurile comune ale SUA și Israelului

Duminică, 5 membri ai Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) de din Iran au murit, în urma atacurilor comune ale SUA și Israelului.

Atacurile s-au petrecut în nord-vestul țării, potrivit presei de stat din Iran.

„În urma atacurilor brutale ale inamicului american-israelian asupra Câmpiei Moghan… cinci luptători ai IRGC au căzut martiri”, potrivit declarației date de IGRC din provincia Ardabil, citată de agenția de presă de stat IRNA din Iran.

Hezbollah anunță că a atacat o navă de război israeliană cu o rachetă de croazieră

Hezbollah a declarat, duminică, că a atacat o navă de război israeliană, folosind o rachetă de croazieră, în largul coastelor libaneze, aceasta fiind prima astfel de afirmație a grupării de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, informează Gulf News.

Într-o declarație, gruparea susținută de Iran, a afirmat că a atacat nava la 68 de mile marine de coastele libaneze, susținând că nava de război „se pregătea să lanseze atacuri asupra teritoriului libanez”.

Navele de război israeliene au fost utilizate în mai multe rânduri recent pentru a lansa atacuri asupra Libanului.

BAPCO Energies confirmă atacul cu o dronă iraniană

BAPCO Energies, agenția din cadrul Ministerului Petrolului și Mediului din Bahrain a confirmat că o dronă iraniană ostilă a lovit, duminică, una dintre instalațiile sale de stocare, provocând un incendiu la un rezervor. Echipele de intervenție în caz de urgență, care au colaborat cu Apărarea Civilă și autoritățile competente, au acționat rapid pentru a stinge incendiul, informează Gulf News.

Gărzile Revoluționare Iraniene susțin că au distrus un avion al SUA care căuta pilotul dispărut

Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) de la Teheran susțin că au distrus un avion american care îl căuta pe cel de-al doilea membru al echipajului din avionul de vânătoare doborât în sud-vestul Iranului, potrivit relatărilor presei iraniene.

„Un avion inamic american care căuta pilotul unui avion de vânătoare doborât a fost distrus de luptătorii Islamului în regiunea sudică a Isfahanului”, a declarat Garda Revoluționară, potrivit agenției de știri Tasnim.

Trump despre un alt membru al echipajului F-15E: L-am găsit

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe site-ul Truth Social că armata țării sale a reușit să recupereze al doilea membru al echipajului avionului de vânătoare F-15E doborât în ​​Iran, notează Baha.

„L-am găsit!”, a scris Trump. El a insistat că operațiunea de salvare a fost finalizată, membrul echipajului fiind acum „teafăr și nevătămat”. Liderul american a menționat că pilotul se afla „în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului” și „era vânat de dușmanii noștri” înainte de a fi salvat. De asemenea, el a salutat faptul că ambii piloți au fost salvați, deși în locații diferite.

„Faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit ambele operațiuni fără ca măcar un american să fie ucis sau rănit dovedește încă o dată că am atins o dominație și o superioritate aeriană covârșitoare asupra cerului iranian”, a subliniat Trump.

Bahrain: Incendiu stins la o instalație după un atac iranian

Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat duminică, într-o postare pe X, că a reușit să stingă un incendiu provocat de un atac cu dronă iraniană, scrie Baha.

Ministerul nu a explicat unde a avut loc incidentul, referindu-se la loc doar ca la o „facilitate”.

Între timp, însă, postul de televiziune iraniană Press TV a transmis ceea ce a susținut a fi un atac asupra unei rafinării aparținând companiei naționale de petrol din Bahrain, Bapco.

Sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite răspund atacurilor cu rachete și drone

Duminică dimineață, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că sistemele de apărare aeriană răspund amenințărilor reprezentate de rachetele și dronele provenite din Iran.

Zgomote puternice au fost semnalate în mai multe regiuni ale țării, potrivit Gulf News.