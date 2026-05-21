Un condamnat la moarte ar putea fi executat cu o injecție cu substanțe expirate

Un condamnat la moarte ar putea fi executat joi, în SUA, cu o injecție cu substanțe expirate. Reprezentanții sistemului de penitenciare au refuzat să spună dacă au produsul adecvat. Amestecul de substanțe folosit pentru injecția letală este greu de obținut.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
21 mai 2026, 07:44
Avocații americani susțin că un bărbat condamnat la moarte în statul Tennessee ar putea fi executat cu substanțe letale expirate, potrivit Al Jazeera. Este vorba despre avocații lui Tony Carruthers care urmează să fie executat joi. Ei au întrebat de două ori Departamentul de Corecție din Tennessee (TDOC) dacă a obținut medicamentele adecvate pentru execuție și dacă produsele nu au expirat.

Avocații nu au primit un răspuns clar. Departamentul a transmis că va respecta protocolul privind injecția letală, care include inventarierea regulată a produselor și monitorizarea datelor de expirare. Carruthers, în vârstă de 57 de ani, a fost condamnat la moarte după ce a răpit și omorât trei persoane în 1994.

Opoziția publică față de execuții a îngreunat obținerea produselor pentru execuție de către închisori. Unele state au fost forțate să accelereze execuțiile sau să le oprească complet din cauza expirării substanțelor.

În Carolina de Sud, execuțiile au fost suspendate timp de 12 ani. În final, autoritățile au reușit să obțină substanțele însă legiuitorii locali au adoptat o lege de protecție care a păstrat secretă identitatea furnizorului.

Problemele din Tennessee cu substanțele pentru execuție

Și în Tennessee au existat proceduri legale. Reprezentanții statului au susținut în instanță că protecția trebuie să se extindă la dezvăluirea datelor de expirare.

În plus, în statul menționat au existat mai multe probleme legate de execuții. În 2022, s-a aflat că medicamentele injectabile letale din stat nu erau testate corespunzător. Execuțiile au fost suspendate timp de doi ani pentru a permite o investigație independentă.

De asemenea, biroul procurorului general al statului a fost forțat să recunoască în instanță că două dintre persoanele responsabile de supravegherea drogurilor injectabile letale din Tennessee la acea vreme „au depus mărturie incorectă” sub jurământ. Ei au mințit spunând că oficialii testau substanțele chimice conform cerințelor.

Tennessee a reluat execuțiile cu injecția letală în 2025. Mai mulți deținuți condamnați la moarte au dat în judecată noile protocoale, argumentând că Departamentul de Corecție nu a respectat recomandările anchetei independente.

