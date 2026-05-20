Prima pagină » Știrile zilei » WSJ: SUA anchetează tranzacții suspecte cu petrol înainte ca Trump să anunțe suspendarea atacurilor împotriva Iranului. Cine a beneficiat, la ce sumă s-a ajuns

SUA investighează tranzacții suspecte la termen cu petrol în valoare de 800 de milioane de dolari, anunță WSJ.
Sorina Matei
20 mai 2026, 16:54, Știri externe
Comisia pentru Tranzacții cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC) investighează o creștere suspectă a tranzacțiilor cu contracte futures pe petrol din SUA și internaționale la sfârșitul lunii martie, relatează The Wall Street Journal , citând surse și documente.

Potrivit publicației, activitatea neobișnuită a fost observată în dimineața zilei de 23 martie, cu doar câteva minute înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe pe Twitter suspendarea atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene.

WSJ relatează că volumul tranzacțiilor a depășit 800 de milioane de dolari în câteva minute.

În urma postării lui Trump, prețurile petrolului au scăzut cu 13%.

Conform surselor WSJ, cel puțin cinci companii au câștigat cel puțin 5 milioane de dolari din tranzacții suspecte în acea zi.

Wall Street Journal relatează că CFTC investighează acum dacă aceste tranzacții au fost legate de scurgerea de informații privilegiate despre suspendarea atacurilor asupra Iranului.

Potrivit ziarului, cel puțin trei companii se află în centrul anchetei. Documentele de reglementare indică următoarele:

  • Forza Fund a câștigat aproximativ 10 milioane de dolari din astfel de tranzacții
  • Qube Research & Technologies a câștigat aproximativ 5 milioane de dolari
  • Totsa a câștigat 200.000 de dolari

Firmele nu au fost încă puse sub acuzare, iar ancheta este preliminară.

După cum notează WSJ, multe fonduri se bazează pe sisteme algoritmice pentru a lua decizii de cumpărare și vânzare pe baza unor seturi mari de date, ceea ce face adesea imposibilă explicarea rațiunii din spatele unei anumite tranzacții.

