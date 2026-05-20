Israel: proiectul de dizolvare a Parlamentului trece de votul preliminar

În votul preliminar, 110 dintre cei 120 de parlamentari au votat pentru. Niciunul nu a votat împotrivă. Restul nu și-au exprimat votul, transmite Al Jazeera.

Proiectul merge acum în comisie, apoi trebuie să treacă de încă trei lecturi în parlament. Dacă va fi aprobat definitiv, scrutinul ar urma să fie organizat în termen de 90 de zile. În prezent, alegerile sunt programate înainte de finalul sesiunii legislative, la 27 octombrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea partidelor ultraortodoxe. Coaliția sa de dreapta pare tot mai aproape de colaps.

Partidele ultraortodoxe îl acuză pe Netanyahu că nu și-a respectat promisiunea de a adopta o lege care să îi scutească pe tinerii din comunitățile lor de serviciul militar obligatoriu. Profitând de criza politică, mai multe partide din opoziție au anunțat că vor depune propriile proiecte pentru dizolvarea Parlamentului.

Președintele coaliției, Ofir Katz, a declarat miercuri că „această coaliție și-a încheiat zilele”. El a susținut însă că executivul a adoptat nouă bugete și 520 de legi în actualul mandat.

Votul are loc într-un moment delicat pentru Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului. Israelul este implicat în conflicte în Gaza, Liban și Iran. Mulți israelieni îl consideră responsabil pentru eșecul de securitate care a permis atacurile conduse de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023.

Netanyahu se confruntă și cu un proces de corupție început în urmă cu mai mulți ani. Presa israeliană relatează că președintele Isaac Herzog mediază discuții privind un posibil acord de recunoaștere a vinovăției, care ar putea include retragerea lui Netanyahu din politică.