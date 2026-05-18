Israelul se apropie de alegeri anticipate. Netanyahu încearcă să-și salveze guvernul, scutind ultraortodocșii de armată

Proiectul urmează să intre miercuri în faza finală a procedurii parlamentare, după dezbaterile din Comisia pentru Afaceri Externe și Apărare a Knessetului – Parlamentul israelian.

Tot miercuri, în timp ce guvernul încearcă să mențină scutirile pentru ultraortodocși, parlamentarii israelieni vor discuta prelungirea serviciului militar pentru recruții obișnuiți, pe care armata o cere din cauza deficitului de personal.

Sursă de tensiuni în Israel

Subiectul este extrem de sensibil în Israel. Majoritatea tinerilor israelieni sunt obligați să facă armata, însă mulți bărbați ultraortodocși care studiază în școli religioase, numite yeshiva, beneficiază de zeci de ani de scutiri de la serviciul militar.

În plin război, când rezerviștii sunt mobilizați repetat, aceste scutiri au devenit o sursă majoră de tensiune socială și politică.

Netanyahu încearcă să câștige timp

Potrivit Times of Israel, Benjamin Netanyahu a cerut amânarea alegerilor anticipate până în octombrie. Partidele ultraortodoxe, esențiale pentru supraviețuirea guvernului, ar prefera însă un scrutin în septembrie, aproape de marile sărbători religioase evreiești, perioadă în care își pot mobiliza mai ușor electoratul.

Ultraortodocșii insistă pentru organizarea alegerilor, după ce Netanyahu le-a transmis că actuala coaliție nu are suficiente voturi pentru adoptarea legii privind scutirea de la serviciul militar și le-a propus amânarea subiectului până după alegerile din 2026.

Opoziția acuză „vânzarea securității Israelului”

Reluarea dezbaterilor a provocat reacții dure din partea opoziției. Yair Lapid, liderul opoziției israeliene, a acuzat guvernul că încearcă „să vândă securitatea Israelului” pentru ca Netanyahu „să mai câștige câteva zile de premier”.

Lapid i-a avertizat pe parlamentarii coaliției că alegătorii lor nu vor uita dacă votează legea privind scutirea ultraortodocșilor de la serviciul militar.

„Dacă un deputat votează pentru evitarea serviciului militar în IDF, alegătorii lui trebuie să știe că nu mai este sionist și că le pune securitatea în pericol”, a declarat acesta, amenințând că opoziția va cumpăra panouri publicitare în tot Israelul cu fotografiile parlamentarilor care susțin proiectul.

Și Gadi Eisenkot, fost șef al armatei israeliene, a criticat inițiativa, descriind-o drept „o nouă încercare disperată” a lui Netanyahu „de a-și cumpăra câteva săptămâni în plus la putere, în detrimentul interesului național de consolidare a armatei în timpul războiului”.

Critici și din interiorul coaliției

Nu doar opoziția contestă scutirea ultraortodocșilor de la serviciul militar. Critici au apărut inclusiv în interiorul coaliției lui Netanyahu.

Viceministrul israelian de Externe Sharren Haskel, una dintre vocile critice din coaliție, a spus că nu va permite ca securitatea statului să fie negociată politic.

În ultimele patru zile, Netanyahu și apropiații săi au încercat să facă înțelegeri în culise. Nu voi permite ca securitatea statului să fie vândută ca la Oslo. Voi conduce o coaliție de blocaj împotriva legii, oricare ar fi costul”, a declarat Haskel.

80.000 de bărbați scutiți

Aproximativ 80.000 de bărbați ultraortodocși cu vârste între 18 și 24 de ani sunt considerați eligibili pentru serviciul militar, dar nu s-au înrolat, deși armata israeliană se confruntă cu un deficit persistent de personal.

În iunie 2024, Curtea Supremă a Israelului a decis, că scutirea generală a studenților ultraortodocși de la recrutare nu mai are bază legală.

Scutiri controversate

Proiectul susținut de coaliția lui Netanyahu este prezentat oficial ca o măsură care ar crește recrutarea în comunitatea ultraortodoxă. Criticii susțin însă că legea ar păstra, în realitate, scutirile pentru studenții din școlile religioase și ar conține numeroase portițe juridice.

Ultraortodocșii sunt membri ai unei ramuri religioase foarte conservatoare din iudaism, care pun accent pe studiul textelor religioase și pe respectarea strictă a regulilor. În Israel, o parte semnificativă a bărbaților din aceste comunități sunt scutiți de serviciul militar, ceea ce a generat de-a lungul timpului tensiuni majore cu restul societății, unde serviciul militar este obligatoriu pentru majoritatea tinerilor.