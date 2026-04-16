Netanyahu afirmă că Israelul nu se va retrage din pozițiile din Liban în timpul armistițiului

„Vom rămâne într-o zonă de securitate de 10 kilometri, ceea ce ne va permite să prevenim infiltrarea în comunități și focul de rachete antitanc”, a declarat Netanyahu într-o declarație video la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat joi armistițiul, potrivit CNN.

„Rămânem în Liban, într-o zonă de securitate extinsă”, a declarat Benjamin Netanyahu, menționând că este o suprafață mult mai mare decât cea deținută de Israel în urma armistițiului cu Libanul din noiembrie 2024. El a descris-o ca fiind o zonă de securitate „mult mai puternică, mult mai puternică, mult mai continuă și mult mai solidă decât ceea ce aveam înainte”.

„Acolo vom rămâne. Nu plecăm”, a spus el.

Netanyahu a declarat că armistițiul a fost menit să permită continuarea discuțiilor cu Libanul. Trump i-a invitat pe Netanyahu și pe președintele libanez Joseph Aoun să se întâlnească la Washington, DC. Joi mai devreme, Aoun refuzase să participe la o convorbire telefonică cu Netanyahu din cauza atacurilor israeliene continue asupra Libanului.

„În cadrul discuțiilor, avem două cerințe: dezarmarea Hezbollah (și) un acord de pace durabil – dintr-o poziție de forță”, a declarat Netanyahu.