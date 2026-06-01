Iranienii renunță la negocierile cu americanii. Ei pun condiții și lansează noi amenințări

Iranienii renunță la negocierile purtate prin intermediari cu americanii. Ei pun condiții și lansează noi amenințări privitoare la blocarea circulație prin strâmtori.
Petru Mazilu
01 iun. 2026, 16:38, Politic
Iranienii au anunțat că suspendă schimburile de mesaje indirecte cu SUA din cauza acțiunilor militare israeliene din Gaza și Liban, potrivit The Times of India care citează agenția iraniană Tasnim.

Iranul consideră atacurile asupra grupării militante libaneze o încălcare a acordului de încetare a focului din 8 aprilie cu Statele Unite.

Teheranul a transmis că discuțiile nu vor fi reluate până când operațiunile israeliene nu vor înceta și forțele nu se vor retrage din zonele ocupate din Liban.

De asemenea, oficialii iranieni spun că, împreună cu grupurile aliate, iau în considerare noi acțiuni, inclusiv o întrerupere a rutelor maritime prin strâmtorile Ormuz și Bab al-Mandab.

Israelul a anunțat luni că își extinde atacurile în Liban împotriva grupării Hezbollah.

