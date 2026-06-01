Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: Sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța

„Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României”, a declarat Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a precizat totodată că Ziua Copilului nu este doar o sărbătoare, ci și un „angajament” asumat pentru construirea unei Românii în care cei mici să fie protejați.

„Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat să își urmeze visurile”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan.

Cu prilejul acestei zile, Palatul Cotroceni a devenit un spațiu al învățării prin joacă, potrivit președintelui. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice.

„Prin entuziasmul și energia lor, copiii au dat viață acestui loc simbolic al democrației și al dialogului. Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune și solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație, în șanse egale și într-un mediu sigur în care fiecare să își poată valorifica potențialul”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan.

Șeful statului și-a încheiat mesajul prin a le adresa un sincer „La mulți ani” tuturor copiilor.

„La mulți ani tuturor copiilor! Să aveți mereu încrederea de a vă urma pasiunile și bucuria de a descoperi lumea”, a conchis șeful Statului.