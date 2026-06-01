„Oh, wow!” De ce i-a enervat pe analiștii ucraineni interviul lui Nicușor Dan la BBC

Anton Shekhovtsov după interviul lui Nicușor Dan: „Oh, wow!” Anton Shekhovtsov, analist ucrainean la EUObserver, se declară suprins de declarațiile făcute de președintele României, Nicușor Dan la BBC Anton Shekhovtsov, analist ucrainean la EUObserver, se declară suprins de declarațiile făcute de președintele României,

„Oh, wow! Președintele român Nicușor Dan le cere rușilor să fie mai preciși atunci când vizează Ucraina:

„Când rușii lovesc și vizează orașe de cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie siguri că nu provoacă răni cetățenilor români”.

Nu am cuvinte„, a scris Anton Shekhovtsov.

Nicușor Dan pentru BBC: „Când rușii țintesc orașe care sunt de cealaltă parte a Dunării, ei trebuie să fie siguri că nu rănesc cetățeni români

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat pentru BBC că atacul dronei asupra blocului din Galați „exact, exact, nu a fost un atac țintit”, dar în același timp a susținut că Vladimir Putin nu spune adevărul în privința provenienței dronei:

„Exact, (n.r. Putin nu spune adevărul). Putem spune cu siguranță că a fost Gheran 2, drona rusă. Deocamdată. Noi am avut în ultimii 2 ani cam 20-30 de drone, care la început nu erau încărcate cu explozibil. Dar acum 1 lună, am mai avut o dronă – cu explozibil – care, din fericire, nu a explodat. Ca atare, a devenit periculos pentru cetățenii României iar când rușii țintesc orașe care sunt de cealaltă parte a Dunării, ei trebuie să fie siguri că nu rănesc cetățeni români. Este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, vom lua alte măsuri împotriva lor. Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Este o ierarhie diplomatică a măsurilor”.

Anton Shekhovtsov: „Ne întrebăm de unde a obținut Dan aceste informații”

Anton Shekhovtsov, analistul ucrainean, a continuat disputa cu președintele Nicușor Dan, speculând declarațiile contradictorii ale Administrației Prezidențiale din România cu Radu Miruță, ministrul Apărării:

„Contrar afirmațiilor președintelui român Nicușor Dan, Ministerul Apărării din România nu a putut confirma că drona rusească care a lovit o clădire din România a fost „deviată” accidental de la ținta sa din Ucraina de apărarea aeriană a Ucrainei.

Ne întrebăm de unde a obținut Dan aceste informații.

Dar cred că știu ce s-a întâmplat.

O dronă rusească a lovit săptămâna trecută un bloc de apartamente din România, rănind două persoane. Prin urmare, a apărut o discuție în România cu privire la faptul dacă acesta era un caz pentru consultări în temeiul Articolului 4 al NATO.

Întrucât NATO se confruntă cu vremuri dificile din cauza lipsei de fiabilitate a SUA, aliații României l-au sfătuit probabil pe Dan să nu invoce Articolul 4, deoarece acest lucru i-ar face pe toți europenii nervoși în perioada premergătoare summitului NATO imprevizibil de la Ankara din iulie, iar el a fost de acord.

Pentru a justifica decizia de a nu invoca Articolul 4, Dan a trebuit să minimizeze public incidentul, prezentându-l efectiv ca pe un accident: drona rusească a fost lovită de apărarea aeriană ucraineană și a fost _astfel_ deviată în România. Fără intenție, fără Articol 4.

Dan totuși trebuia să transmită un mesaj puternic rușilor, de unde și închiderea consulatului rus din Constanța și expulzarea unui consul rus. Dacă ar fi fost într-adevăr un accident, un astfel de răspuns nu ar fi fost justificat.